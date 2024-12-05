Пришел в бокс в 10 лет и стал "кошмаром" для узбеков. Кто такой Оразбек Асылкулов и откуда это прозвище?

Оразбек Асылкулов вновь подтвердил свой статус одного из лучших боксеров Казахстана. На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии-2024 он уверенно пробился в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале Асылкулов одержал яркую победу над хозяином турнира Пхануватом Чожаном-Атом, несмотря на попытки судей сохранить интригу в поединке. Vesti.kz собрали самые свежие моменты выступлений "кошмара узбекских боксеров".

С самого начала боя Оразбек демонстрировал свое превосходство, активно атакуя и удерживая центр ринга. В одном из эпизодов его мощный удар по корпусу заставил соперника сесть на ринг.

Однако судейские решения, вызывающие недоумение, добавили напряжения: один из судей отдал первый раунд тайцу.

Во втором раунде соперник пытался сблизиться, замедляя темп боя, но Асылкулов продолжал методично пробивать его защиту.

В финальном раунде Оразбек окончательно сломил сопротивление оппонента, уверенно завершив бой в свою пользу. Судьи, несмотря на спорные моменты, единогласно признали его победу.

Теперь в полуфинале ЧА-2024 казахстанцу предстоит встретиться с монголом Лундаа Гантамуром.

Этот турнир стал новой яркой страницей в карьере Асылкулова, который заслужил прозвище "кошмар узбекского бокса" за свои впечатляющие победы над сильнейшими представителями Узбекистана.

Особенно значимой в его карьере стала победа над олимпийским чемпионом Абдумаликом Халоковым, что укрепило его репутацию одного из самых опасных соперников для узбекских боксеров.

Каждый бой Асылкулова против представителей Узбекистана привлекает особое внимание, а все из-за его способности доминировать на ринге и демонстрировать тактическое превосходство.

Его хладнокровие, техника и уверенность делают его грозой для сильнейших представителей узбекской школы бокса.

Чемпионат Азии начался для Оразбека с уверенной победы: в 1/8 финала он отправил в технический нокаут малайзийца Зульхайлана Мохамада.

Бой стал доказательством его готовности к борьбе за медали.

Ранее Асылкулов блестяще выступил на международном турнире в Шымкенте, посвященном памяти Героя Советского Союза Каракозы Абдалиева.

Он не только завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов, но и был признан лучшим боксером соревнований.

В финале турнира он встретился с одним из лидеров сборной Махмудом Сабырханом, участником Олимпийских игр и чемпионом мира-2023, и победил с явным преимуществом.

Оразбек начал заниматься боксом в 10 лет под руководством заслуженного тренера Ерлана Газизова. Его упорство и трудолюбие принесли впечатляющие результаты: он уже семь лет защищает честь Казахстана на международной арене.

Газизов отмечает, что Асылкулов - это пример для подражания, боксер, который своим трудом и целеустремленностью вдохновляет других.

Оразбек, являясь чемпионом мира 2019 года и победителем Азиатских игр 2018 года, всегда подчеркивал, что его главные цели - Олимпиада и чемпионат мира.

Несмотря на предложение перейти в профессиональный бокс, он остается верен любительскому спорту, объясняя, что для профи нужно начинать карьеру в 16-18 лет, как это принято в Америке или Мексике.

"Уже поздно в профи уходить. Если делать карьеру в профессионалах, то нужно было раньше уходить. В Америке или Мексике, там 16-18 лет, они уже в профи начинают. А для меня ключевые цели – чемпионат мира, Олимпиада. Путь, конечно, долгий, но главное труд и терпение", - сказал Асылкулов для Sportnews.kz

Его стиль, основанный на быстроте, силе и точности, делает его одним из самых опасных соперников для любого оппонента. Асылкулов - новый символ казахстанского бокса, готовый к новым вершинам.