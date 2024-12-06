Чемпион Европы интересен двум грандам после срыва трансфера в "Барселону"

Стало известно об интересе к вингеру "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании по футболу Нико Уильямсу со стороны английских клубов. Летом его связывали с переходом в "Барселону", но этот трансфер так и не состоялся.

По информации El Nacional, Нико Уильямс больше не фигурирует в планах "Барселоны" в качестве приоритета. Поскольку сезон начался не совсем так, как ожидалось, каталонская команда изменила свою стратегию на рынке и сосредоточила свои усилия на других игроках, оставив Нико вне поля своего внимания.

Такой поворот событий заставил игрока искать альтернативы, и все указывает на то, что премьер-лига станет его следующим пунктом назначения. И "Ливерпуль", и "Арсенал" очень заинтересованы в услугах молодого испанского нападающего. Оба клуба считают, что талант и взрывной характер Нико Уильямса идеально вписываются в быстрый и динамичный стиль игры, характеризующий английский футбол.

Со своей стороны Нико Уильямс был бы рад перейти в одну из самых конкурентоспособных лиг мира. Игрок сборной Испании ясно понимает, что ему нужен новый вызов, чтобы продолжать расти, и премьер-лига предлагает ему идеальную арену, чтобы продемонстрировать свои качества. Кроме того, и "Ливерпуль" , и "Арсенал" гарантируют ему возможность играть в еврокубках, что может стать ключевым фактором в его решении.

Нико Уильямс - воспитанник "Атлетика". В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Его контракт с клубом из Бильбао действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 70 миллионов евро. С 2022 года вызывается в сборную Испании, в составе которой выиграл чемпионат Европы-2024 в Германии.