Нокаутом обернулся бой Казахстана за медаль ЧА-2024 по боксу

Казахстанка Виктория Графеева вышла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 60 килограммов она победила Чен-Хуан Ен из Тайбэя. Соперница в первом раунде побывала в нокдауне, а во втором ей еще дважды отсчитали нокдаун, после чего рефери остановил бой.

В итоге Графеева отпраздновала успех техническим нокаутом, а выход в 1/2 финала принес ей как минимум бронзовую медаль.

Сегодня другая представительница Казахстана Жазира Уракбаева также оформил нокаут , а за выход в финал в категории до 52 килограммов она будет боксировать против оппонентки из Узбекистана.

Еще Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов) с разгромом пробилась в полуфинал континентального турнира.

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