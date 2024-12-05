Битвы Казахстана за медали: прямая трансляция 1/4 финала ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 5 декабря на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) состоится шестой соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала на ринг выйдут шесть казахстанцев - по три в мужской и женской сетке: Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Бейбарыс Жексен (до 60 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Жазира Уракбаева (до 52 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Виктория Графеева (до 60 кг).

Пара №2. Оразбек Асылкулов - Пануват Чожан-Ат (Таиланд) - до 57 кг;

Пара №7. Бейбарыс Жексен - Акмаль Убаидов (Таджикистан) - до 60 кг;

Пара №10. Ерасыл Жакпеков - Сагын Сатыбалды Уулу (Кыргызстан) - до 80 кг;

Пара №14. Жазира Уракбаева - Ю-Тин Лю (Тайвань) - до 52 кг;

Пара №19. Улжан Сарсенбек - Хью Тран Нгуен (Вьетнам) - до 57 кг;

Пара №21. Виктория Графеева - Чеш-Шаун Е (Тайвань) - до 60 кг.

Прямая трансляция боев пройдет на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса. Начало в 12:00 по казахстанскому времени.

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