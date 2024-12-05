Казахстан взял медаль ЧА по боксу и получил дуэль с Узбекистаном

Казахстанец Ерасыл Жакпеков провел бой в 1/4 финала чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Его соперником за выход в 1/2 финала в весовой категории до 80 килограммов был боксер из Кыргызстана Сагын Сатыбалды Уулу.

В первом раунде судьи раздельным решением отдали преимущество кыргызстанцу.

Во второй трехминутке Жакпеков получил все судейские голоса и выровнял ситуацию.

В третьем раунде также Жакпеков оказался сильнее единогласным решением судей.

Таким образом, Жакпеков вышел в 1/2 финала и гарантировал себе как минимум бронзу.

В поединке за выход в финал Жакпеков встретится с Турабеком Хабибулаевым из Узбекистана. Поединок состоится 8 декабря.

На данный момент у Казахстана уже 14 медалей чемпионата Азии.

Отметим, что сегодня и завтра, 6 декабря на континентальном первенстве пройдут бои 1/4 финала. Полуфинальный встеречи назначены на 8 и 9 декабря. А финалы состоятся 11 декабря.