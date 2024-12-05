Казахстан взял медаль ЧА по боксу и получил дуэль с Узбекистаном
Казахстанец Ерасыл Жакпеков провел бой в 1/4 финала чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Казахстанец Ерасыл Жакпеков провел бой в 1/4 финала чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Его соперником за выход в 1/2 финала в весовой категории до 80 килограммов был боксер из Кыргызстана Сагын Сатыбалды Уулу.
В первом раунде судьи раздельным решением отдали преимущество кыргызстанцу.
Во второй трехминутке Жакпеков получил все судейские голоса и выровнял ситуацию.
В третьем раунде также Жакпеков оказался сильнее единогласным решением судей.
Таким образом, Жакпеков вышел в 1/2 финала и гарантировал себе как минимум бронзу.
В поединке за выход в финал Жакпеков встретится с Турабеком Хабибулаевым из Узбекистана. Поединок состоится 8 декабря.
На данный момент у Казахстана уже 14 медалей чемпионата Азии.
Отметим, что сегодня и завтра, 6 декабря на континентальном первенстве пройдут бои 1/4 финала. Полуфинальный встеречи назначены на 8 и 9 декабря. А финалы состоятся 11 декабря.
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