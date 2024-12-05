Узбекистан нокаутом выиграл медаль ЧА-2024 по боксу
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Боксер из Узбекистана Турабек Хабибулаев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Боксер из Узбекистана Турабек Хабибулаев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В четвертьфинале в весовой категории до 80 килограммов он встречался с Ахмадом Самиром Даврахани из Афганистана.
Этот поединок завершился быстрой победой Хабибулаева нокаутом в первом раунде.
Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Ерасыл Жакпеков, с которым Турабек может встретится в 1/2 финала.
Добавим, что Хабибулаев гарантировал себе как минимум бронзу континентального первенства.
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