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Узбекистан нокаутом выиграл медаль ЧА-2024 по боксу

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Узбекистан нокаутом выиграл медаль ЧА-2024 по боксу ©OlympicUz

Боксер из Узбекистана Турабек Хабибулаев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Узбекистана Турабек Хабибулаев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 80 килограммов он встречался с Ахмадом Самиром Даврахани из Афганистана.

Этот поединок завершился быстрой победой Хабибулаева нокаутом в первом раунде.

Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Ерасыл Жакпеков, с которым Турабек может встретится в 1/2 финала.

Добавим, что Хабибулаев гарантировал себе как минимум бронзу континентального первенства.

Узбекистан Афганистан ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу

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