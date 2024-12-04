Боксер из Казахстана получил чемпионский бой на "Уэмбли" с соперником с 12-0

Бывший чемпион мира уроженец Казахстана Сергей Липинец (18-3-1, 13 КО) прокомментировал объявленный бой против британского боксера Адама Азима (12-0, 9 КО), передает Vesti.kz.

На кону поединка, который состоится 1 февраля 2025 года на арене "Уэмбли Арена" в Лондоне (Великобритания), будет стоять вакантный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской организации (IBO).

"Я рад, что Адам согласился на этот бой. Многие топовые бойцы отказывались встречаться со мной. Я никогда не отказывался от боя, и этот для меня решающий. Адам молод и силен, но у него нет моего опыта. Я все это видел. Пусть победит сильнейший", — цитирует Липинца Badlefthook.com.

Напомним, что одно время Липинец боксировал в ринге за Россию, но с 2022 года стал представлять Казахстан. Сергей родился в селе Мартук Актюбинской области и считает себя чистокровным казахом. Был чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе в период 2017-2018 годов.



