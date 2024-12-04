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Разгромом обернулся бой Узбекистана за медаль ЧА по боксу

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Разгромом обернулся бой Узбекистана за медаль ЧА по боксу ©Кадр из видео

Представительница Узбекистана Фарзона Фозилова вышла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Представительница Узбекистана Фарзона Фозилова вышла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов она разгромила хозяйку ринга Типсатчу Йодвари - 5:0. Выход в полуфинал гарантировал Фозиловой как минимум бронзовую медаль турнира.

В 1/8 финала Фозилова выиграла у Аарти Бхомджан из Непала.

Сегодня в мужской сетке у Узбекистана победу одержали Мужибилло Турсунов (до 67 килограммов), Хавасбек Асадуллаев (до 71 килограмма) и Джавохир Умматалиев (до 75 килограммов).

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

Бокс ЧА по боксу Узбекистан

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