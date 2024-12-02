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Разгромом и нокдауном обернулся поединок Узбекистана на ЧА по боксу

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Разгромом и нокдауном обернулся поединок Узбекистана на ЧА по боксу ©OlympicUz

Боксерша сборной Узбекистана Фарзона Фозилова вышла в 1/4 финала чемпионата Азии, который проходит в Чиангмай (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Боксерша сборной Узбекистана Фарзона Фозилова вышла в 1/4 финала чемпионата Азии, который проходит в Чиангмай (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов Фозилова встречалась с Аарти Бхомджан из Непала. Поединок завершился победой Фозиловой единогласным решением судей. По ходу боя, боксерша из Узбекистана отправила соперницу в нокдаун.

В четвертьфинале, который пройдет 4 декабря Фозиловой будет противостоять хозяйка ринга Чипсатча Йодвари.

Отметим, что в этой весовой категории выступает казахстанка Айгерим Саттыбаева. Ее соперницей будет Офелия Маньо из Филиппин.

В случае успеха в 1/4 финала, боксерши из Казахстана и Узбекистана встретятся в полуфинале.

Разгром принес Казахстану путевку в четвертьфинал ЧА по боксу

Напомним, Казахстан был представлен в женской сетке в 12 весовых категориях, но сегодня, 2 декабря сборная понесла потерю после того, как с соревнований из-за недомогания снялась Алуа Балкибекова.

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