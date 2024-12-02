Покойся с миром: Елеусинов пригрозил чемпиону мира

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО) обратился к чемпиону мира мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцу Марио Барриосу (29-2-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz. Ранее он бросил ему вызов.

"Марио, две недели назад я вызывал тебя на бой. Но ты все еще молчишь. Где ты? Не прячься от меня. В своем последнем бою я выиграл пояс мира WBC. Но после боя со мной ты получишь пояс "Покойся с миром", а я заберу твой пояс чемпиона мира WBC", - написал Елеусинов.

Напомним, Барриос в ночь на 16 ноября выступил на вечере бокса в Арлингтоне (США), главным событием которого стал бой между легендарным Майком Тайсоном и ютубером Джейком Полом. Соперником Марио был американец Абель Рамос (28-6-3, 22 КО). Итогом поединка стала ничья, благодаря чему Марио сохранил титул. При этом, во втором раунде Рамос побывал в нокдауне.

Отметим, что Елеусинов выиграл золото Олимпийских игр 2016 года. Эта победа стала последней для казахстанского бокса на ОИ.

В последний раз в сентябре казахстанец выступил на вечере бокса в Алматы, где досрочно победил в пятом раунде филиппинца Джо Нойная (23-5-2, 11 КО). Эта победа позволила Елеусинову завоевать второстепенный титул чемпиона по версии WBC Peace и попасть в топ-15 рейтинга BoxRec.