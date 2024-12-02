Разгром и первая потеря без боя. Как Казахстан выступает на ЧА-2024 по боксу

В Чиангмае (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по боксу, в котором участвует сборная Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 2 декабря в женской сетке от сборной Казахстана выступила Улжан Сарсенбек. В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Кариной Вовк из Украины. Поединок завершился разгромной победой казахстанки, которая вышла в 1/4 финала, где 5 декабря встретится с соперницей из Вьетнама Тран Нгуен.

К сожалению, сборная Казахстана понесла первую - с соревнований из-за недомогания снялась Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 50 килограммов. Она сегодня не смогла выйти на ринг против Чутхамат Раксат из Таиланда на стадии 1/8 финала.

Добавим, что сегодня боксеры из Узбекистана разгромно выиграли свои бои.

У мужчин в 1/8 финала в весе до 63,5 килограмма Ахмаджон Мухиддинов деклассировал китайца Жен Мина Дая, а Жавохин Уматталиев в 1/8 финала в весе до 75 килограммов победил Даниэля Абдрахманова из Кыргызстана. В женской сетке Фарзона Фозилова, выступающая в все до 48 килограммов в 1/8 финала разгромила Аарти Бхомджан из Непала.

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Напомним, в первый день чемпионата Азии казахстанец Дулат Бекбауов (67 кг) в 1/8 финала победил представителя Тайваня Жа Юн Вана.

Во второй день от Казахстана выступили два боксера - Оразбек Асылкулов (57 кг) и Бейбарыс Жексен (60 кг).

На стадии 1/8 финала Асылкулов встречался с малазийцем Зульхайланом Мохамадом и одержал досрочную победу: техническим нокаутом во втором раунде.

А Жексен в 1/8 финала выиграл у узбека Дильшода Абдумуродова, одержав победу раздельным решением судей (4:1).

Добавим, Казахстан в мужской сетке заявил боксеров во всех 13 весовых категориях, а женской в 12-ти.

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