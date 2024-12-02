19-летний чемпион мира из Узбекистана учинил разгром на ЧА-2024 по боксу

Узбекский боксер Джавохир Умматалиев провел свой первый бой на чемпионате Азии-2024, проходящем в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала турнира в весовой категории до 75 килограммов он встречался с кыргызстанцем Даниэлем Абдрахмановым и одержал разгромную победу - 5:0.

За выход в полуфинал 19-летний Умматалиев проведет бой против таиландца Чонджохо Виирапона (4 декабря).

Отметим, что представитель Узбекистана является финалистом молодежного чемпионата Азии-2022 и чемпионом мира среди молодежи 2022 года.

Его партнер по сборной Адхамджон Мухиддинов (63,5) также стартовал с победы на ЧА-2024, одержав победу единогласным решением судей над китайцем Дай Чжэнмином (5:0).

Мухиддинов, являющийся серебряным призером так называемого малого чемпионата мира - "Кубок Странджа-2024", вышел в 1/4 финала.

Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу

Добавим, что мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена в Таиланде также в 13 весовых категориях. Некоторые представители команды уже стартовали на ЧА - подробнее можно прочитать здесь.