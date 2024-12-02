Ассист пяткой: Самородов забил в третьей игре подряд

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов забил второй гол в составе своего клуба в РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Он отличился в матче 17 тура против московского "Динамо", забив гол на 22 минуте после удивительного паса пяткой в исполнении Даниила Уткина. В первом тайме встречи в Грозном хозяева побеждают со счетом 1:0.

Отметим, что Самородов забивает в РПЛ вторую игру подряд . В предыдущем туре он сотворил шедевр в гостевой игре с "Крыльями Советов", в котором "Ахмат" уступил со счетом 1:2.

Кроме того, между описанными выше двумя голами Самородов отметился мячом в кубковой игре с "Зенитом" - 1:2.

У "Ахмата" девять очков и предпоследнее, 15 место в РПЛ. "Динамо" набрало 31 балл и занимает пятое место в таблице чемпионата России.

Самородов набрал превосходную форму: сделал 3+2 в 5 матчах. Что дальше?