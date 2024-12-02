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Ассист пяткой: Самородов забил в третьей игре подряд

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Ассист пяткой: Самородов забил в третьей игре подряд ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов забил второй гол в составе своего клуба в РПЛ, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов забил второй гол в составе своего клуба в РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Он отличился в матче 17 тура против московского "Динамо", забив гол на 22 минуте после удивительного паса пяткой в исполнении Даниила Уткина. В первом тайме встречи в Грозном хозяева побеждают со счетом 1:0.

Отметим, что Самородов забивает в РПЛ вторую игру подряд . В предыдущем туре он сотворил шедевр в гостевой игре с "Крыльями Советов", в котором "Ахмат" уступил со счетом 1:2.

Кроме того, между описанными выше двумя голами Самородов отметился мячом в кубковой игре с "Зенитом" - 1:2.

У "Ахмата" девять очков и предпоследнее, 15 место в РПЛ. "Динамо" набрало 31 балл и занимает пятое место в таблице чемпионата России.

Самородов набрал превосходную форму: сделал 3+2 в 5 матчах. Что дальше?

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3 Спартак М 17 10 4 3 33-14 34
4 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
5 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
9 Акрон Тл 17 5 4 8 20-33 19
10 Крылья Советов 17 5 3 9 18-26 18
11 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Казахстанцы за границей Футбол

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