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19-летний чемпион мира из Узбекистана победил хозяина ЧА-2024 в бою за медаль

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19-летний чемпион мира из Узбекистана победил хозяина ЧА-2024 в бою за медаль ©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

Узбекский боксер Джавохир Умматалиев провел свой второй бой на чемпионате Азии-2024, проходящем в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Узбекский боксер Джавохир Умматалиев провел свой второй бой на чемпионате Азии-2024, проходящем в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала турнира в весовой категории до 75 килограммов он встречался с хозяином ринга Вирапоном Жонгжохо из Таиланда и одержал победу раздельным решением судей.

Таким образом, Умматалиев вышел в полуфинал ЧА и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что представитель Узбекистана является финалистом молодежного чемпионата Азии-2022 и чемпионом мира среди молодежи 2022 года.

Ранее свои поединки на ЧА-2024 выиграли еще два узбекских боксера: Мужибилло Турсунов (67 кг) и Хавасбек Асадуллаев (71 кг).

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