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Узбекистан с нокдауном завоевал медаль ЧА-2024 по боксу

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Узбекистан с нокдауном завоевал медаль ЧА-2024 по боксу ©olympic.uz

Узбекский боксер Мужибилло Турсунов провел свой первый поединок на чемпионате Азии-2024, проходящего в таиландском Чиангмае, сообщают Vesti.kz.

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Узбекский боксер Мужибилло Турсунов провел свой первый поединок на чемпионате Азии-2024, проходящего в таиландском Чиангмае, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 67 килограммов он встречался с Алмазом Урозбековым из Кыргызстана. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Турсунову. При чем во втором раунде узбек отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Турсунов пробился в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что Казахстан в этом весе представляет Дулат Бекбауов, который свой бой в 1/4 финала выиграл нокаутом.

Мужибилло является участником чемпионата мира-2023.

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