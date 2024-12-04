Узбекский боксер выиграл второй бой на ЧА-2024 и взял медаль
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Боксер из Узбекистана Хавасбек Асадуллаев провел свой второй бой на чемпионате Азии-2024, который проходит в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Боксер из Узбекистана Хавасбек Асадуллаев провел свой второй бой на чемпионате Азии-2024, который проходит в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В 1/4 финала весовой категории до 71 килограмма он встречался Гуофенгом Ли из Китая и одержал победу единогласным решением судей (5:0).
Тем самым Асадуллаев пробился в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзову медаль тунира.
Казахстан в этом весе представляет Абылайхан Жусупов.
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