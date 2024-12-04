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Узбекский боксер выиграл второй бой на ЧА-2024 и взял медаль

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Узбекский боксер выиграл второй бой на ЧА-2024 и взял медаль ©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

Боксер из Узбекистана Хавасбек Асадуллаев провел свой второй бой на чемпионате Азии-2024, который проходит в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Узбекистана Хавасбек Асадуллаев провел свой второй бой на чемпионате Азии-2024, который проходит в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 71 килограмма он встречался Гуофенгом Ли из Китая и одержал победу единогласным решением судей (5:0).

Тем самым Асадуллаев пробился в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзову медаль тунира.

Казахстан в этом весе представляет Абылайхан Жусупов.

 

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