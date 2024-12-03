Нокаутом в первом раунде закончился бой "Казахского Ломаченко" на ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 3 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) состоялся бой с участием казахстанца Махмуда Сабырхана, передает Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Сабырхан, являющийся одним из лидеров сборной Казахстана, встретился с Лай Ян-Лином из Китайского Тайбэя. В первом раунде казахстанец трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Сабырхан выиграл техническим нокаутом и прошел в 1/4 финала.

Также сегодня без боя в следующую стадию прошла Милана Сафронова (66 кг). Ее соперница Ли Мин из Тайбэя не вышла на поединок.

Напомним, что чемпионат Азии продлится до 12 декабря.