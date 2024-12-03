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Нокаутом в первом раунде закончился бой "Казахского Ломаченко" на ЧА-2024 по боксу

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Нокаутом в первом раунде закончился бой "Казахского Ломаченко" на ЧА-2024 по боксу ©olympic.kz

Сегодня, 3 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) состоялся бой с участием казахстанца Махмуда Сабырхана, передает Vesti.kz.

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Сегодня, 3 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) состоялся бой с участием казахстанца Махмуда Сабырхана, передает Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Сабырхан, являющийся одним из лидеров сборной Казахстана, встретился с Лай Ян-Лином из Китайского Тайбэя. В первом раунде казахстанец трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Сабырхан выиграл техническим нокаутом и прошел в 1/4 финала.

Также сегодня без боя в следующую стадию прошла Милана Сафронова (66 кг). Ее соперница Ли Мин из Тайбэя не вышла на поединок.

Напомним, что чемпионат Азии продлится до 12 декабря.

Бокс Сборная Казахстана по боксу Ломаченко Василий

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