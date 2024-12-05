Узбекистан оставили без медали чемпионата Азии по боксу

Ситора Турдибекова не смогла выйти в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в Чиангмае (Таиланд). В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов ее остановила китаянка Ли Цяньчжэ, победившая судейским решением по итогам трех раундов, передают Vesti.kz.

Выходом в 1/2 финала Цяньчжэ обеспечила себе как минимум бронзу континентального турнира.

Сегодня от Казахстана в женской сетке выступали Жазира Уракбаева (до 52 килограммов), Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов) и Виктория Графеева (до 60 килограммов), и все они вышли в полуфинал. Уракбаева оформила быстрый нокаут, Графеева также выиграла досрочно, а Сарсенбек выиграла свой бой со счетом 5:0.

На данный момент у женской казахстанской команды есть две потери: из борьбы выбыли Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) и Сымбат Алиаскар (до 54 килограммов).

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