Будет ли матч Казахстана с Россией? Ответ Черчесова

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о товарищеском матче с российской сборной, которую он в свое время также возглавлял. Еще он попросил перестать критиковать соперников команды Валерия Карпина, передают Vesti.kz.

"Мы недоработали, но сделали шаг вперед": Черчесов о Лиге наций

– Когда сборная Казахстана сыграет с Россией?

– Этого я не знаю. Нужно определить, когда сыграем, - ответил он в беседе с "РБ Спорт".

Также он высказался о том, на каком уровне находится сборная России:

"Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует. Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры. Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Бесков: "Все познается в сравнении".

В Лиге наций казахстанцы под руководством Черчесова играли с Норвегией, Словенией и Австрией, завершив групповой этап с одной ничьей и пятью поражениями в шести матчах, а еще вылетев в дивизион C.

Черчесов принял казахстанскую сборную минувшим летом, сменив на посту главного тренера другого россиянина Магомеда Адиева. Последний решил сосредоточиться на работе в "Ахмате", но вскоре покинул грозненский клуб после серии неудачных игр.