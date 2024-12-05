"Мы недоработали, но сделали шаг вперед": Черчесов о Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился своим мнением об изменениях, происходящих в европейском футболе. В Лиге наций его подопечные встречались с Норвегией, Словенией и Австрией, завершив групповой этап с одной ничьей и пятью поражениями в шести матчах, передают Vesti.kz.

- Против какой сборной было тяжелее всего играть?

- Надо сказать, что все соперники плюс-минус одинаковые. Во всех сборных есть хорошие нападающие: Шешко, Холанд, Арнаутович. В полузащите тоже играют качественные исполнители - Эдегор, Забитцер, Лаймер. Нам достались хорошие команды. Если не брать результаты в группе, мы в каких-то моментах недоработали, а в каких-то сделали шаг вперед.

- Куда сейчас движется европейский футбол?

- Когда принял сборную, первое что я сказал - это интенсивность. Этот компонент в Европе возрастает. Еще бросилось в глаза, насколько быстро команды переходят из обороны в атаку, - сказал он в беседе с "РБ Спорт".

Черчесов принял команду минувшим летом, став преемником Магомеда Адиева на посту главного тренера.

Ранее Черчесов был замечен на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" (2:2), но ему "зарубили" вариант с новой командой.