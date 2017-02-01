Кто выиграл для Казахстана медали Универсиады в Алматы

Казахстанские спортсмены смогли завоевать 36 медалей разного достоинства.
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 8 февраля, на зимней Универсиаде в Алматы завершился розыгрыш медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz. Всего в рамках Универсиады-2017 было разыграно 85 комплектов наград.
Казахстанским спортсменам удалось выиграть 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых наград. По этому показателю Казахстан в три раза превзошел личный рекорд. В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место, уступив только России. Ознакомиться с итоговым медальным зачетом можно здесь.
Представляем вашему вниманию всех победителей и призеров Универсиады-2017 в составе сборной Казахстана.
Золотые медали
Биатлон:
Алина Райкова (индивидуальная гонка, 15 километров);
Галина Вишневская (спринт, 7,5 километров);
Галина Вишневская (масс-старт, 12,5 километров).
Лыжные гонки:
Иван Люфт (спринт);
Анна Шевченко и Олжас Климин (спринт, командные соревнования).
Фигурное катание:
Денис Тен (мужское одиночное катание).
Фристайл:
Юлия Галышева (могул);
Дмитрий Рейхерд (могул);
Юлия Галышева (параллельный могул);
Дмитрий Рейхерд (параллельный могул);
Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек (акробатика, командные соревнования).
Серебряные медали
Биатлон:
Галина Вишневская (индивидуальная гонка, 15 километров);
Роман Еремин (масс-старт, 15 километров);
Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов (смешанная эстафета).
Лыжные гонки:
Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова (эстафета);
Сергея Малышева, Виталия Пухкало, Рината Мухина и Олжаса Климина (командная эстафета).
Фристайл:
Жибек Арапбаева (акробатика).
Шорт-трек:
Абзал Ажгалиев (500 метров).
Хоккей:
Бронзовые медали
Биатлон:
Роман Еремин (спринт, 10 километров);
Антон Пантов (масс-старт, 15 километров);
Конькобежный спорт:
Екатерина Айдова (1500 метров);
Екатерина Айдова (1000 метров).
Лыжные гонки:
Анна Шевченко (индивидуальная гонка, 5 километров);
Анна Шевченко (гонка преследования, 5 километров);
Анна Стоян (спринт);
Анна Шевченко (масс-старт, 15 километров);
Сергей Малышев (масс-старт, 30 километров).
Фристайл:
Жанбота Алдабергенова (акробатика);
Павел Колмаков (могул);
Павел Колмаков (параллельный могул).
Шорт-трек:
Нурберген Жумагазиев (1500 метров);
Денис Никиша (500 метров);
Денис Никиша (1000 метров);
Женская сборная Казахстана (эстафета);
Мужская сборная Казахстана (эстафета).