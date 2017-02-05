Биатлонисты принесли Казахстану "серебро" и "бронзу" на Универсиаде-2017

Победителем стал француз.
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Роман Еремин. Фото с сайта almaty2017.com
Антон Пантов. Фото с сайта almaty2017.com
На Универсиаде-2017 в Алматы завершился масс-старт протяженностью 15 километров в биатлоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпионом стал француз Жоути Баптисте, преодолевший эту дистанцию за 43 минуты и 30 секунд. Вторым стал казахстанец Роман Еремин, а третьим - его соотечественник Антон Пантов.
Отметим, что серебряный призер проиграл победителю 13,5 секунды, а бронзовый - 27,7. При этом Баптисте допустил два промаха, Еремин - пять, а Пантов - также два.
Сегодня, 7 февраля, казахстанцы завоевали две медали. Биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото" на масс-старте на 12,5 километра, а лыжница Анна Шевченко стала бронзовой призеркой в масс-старте классическим ходом на 15 километров.
Все новости Универсиады
Чемпионом стал француз Жоути Баптисте, преодолевший эту дистанцию за 43 минуты и 30 секунд. Вторым стал казахстанец Роман Еремин, а третьим - его соотечественник Антон Пантов.
Отметим, что серебряный призер проиграл победителю 13,5 секунды, а бронзовый - 27,7. При этом Баптисте допустил два промаха, Еремин - пять, а Пантов - также два.
Сегодня, 7 февраля, казахстанцы завоевали две медали. Биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото" на масс-старте на 12,5 километра, а лыжница Анна Шевченко стала бронзовой призеркой в масс-старте классическим ходом на 15 километров.
Все новости Универсиады