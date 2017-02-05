Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала пятую медаль Универсиады-2017 в Алматы

Казахстанка собрала полный комплект наград.
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Анна Шевченко. Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала пятую медаль на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шевченко заняла третье место в масс-старте классическим ходом на 15 километров, уступив победительнице 7,8 секунды. "Золото" и "серебро" выиграли россиянки Лилия Васильева (44 минуты и 9,7 секнуды) и Анна Нечаевская (+2.0) соответственно.
Также в первую десятку вошли три представительницы Казахстана: Ольга Мадрика финишировала пятой (+48.1), Ангелика Шурыга - восьмой (+1:48.2), Марина Матросова - десятой (+3:05.4).
Добавим, что у Шевченко - это пятая награда на текущих соревнованиях. Ранее казахстанка выиграла две бронзовые, одну серебряную и одну золотую медали.
Все новости Универсиады-2017
Шевченко заняла третье место в масс-старте классическим ходом на 15 километров, уступив победительнице 7,8 секунды. "Золото" и "серебро" выиграли россиянки Лилия Васильева (44 минуты и 9,7 секнуды) и Анна Нечаевская (+2.0) соответственно.
Также в первую десятку вошли три представительницы Казахстана: Ольга Мадрика финишировала пятой (+48.1), Ангелика Шурыга - восьмой (+1:48.2), Марина Матросова - десятой (+3:05.4).
Добавим, что у Шевченко - это пятая награда на текущих соревнованиях. Ранее казахстанка выиграла две бронзовые, одну серебряную и одну золотую медали.
Все новости Универсиады-2017