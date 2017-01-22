Статистика

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо М Трактор 6:2
Спартак ЦСКА 1:6
Адмирал Медвешчак 4:1
Йокерит Барыс 3:4 ОТ
Ак Барс Сибирь 1:2 ОТ
Спартак СКА 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 4:5
Динамо Спб Сарыарка 1:4
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Алтай (мол) 5:2
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3 Б
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Казахстан (студенческая) Алматы 5:4 Б
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кыран Конкордия К 0:1
Кайсар Истиклол 3:1
Шахтер Арсенал Тл 1:0
Окжетпес Енисей 1:2
Акжайык Карпаты 0:0
Атырау Милсами 1:2
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 83:57
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 87:50
Баронс Кварталс Барсы Атырау 85:80
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 88:75
Казыгурт Тобол 73:99
Алматинский Легион Капшагай 90:76
Капшагай Казыгурт 93:76
Тобол Алматинский Легион 97:81
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017"
Джустино Хасанов 0:0 ТП
Баладжи Евсеев 0:2
Аяп, Ломакин Лутсма, Ван де Зандшульп 0:2
Джустино, Кедрюк Каловелонис, Мацукевич 0:2
Файзиев, Хабибулин Генгел, Папик 2:0
Евсеев Сафранек 0:2
Манафов, Павлюченков Давыдов, Хасанов 2:0
Файзиев, Хабибулин Каловелонис, Мацукевич 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017"
Детковская Зелева 0:2
Гринчишина Вогельсанг 2:0
Умарова Айнитдинова 0:2
Мун Керимбаева 0:2
Дмитриченко Соколовская 0:2
Александрова Болатова 2:0
Зелева Керимбаева 0:2
Гринчишина Прибылова 1:2
Уржумова Айнитдинова 1:2
Силич, Вогельсанг Куламбаева, Уколова 2:0
Керимбаева, Яшина Неплий, Форис 2:0
Инуе Айнитдинова 2:0
Казионова Керимбаева 2:1
Керимбаева, Яшина Силич, Вогельсанг 0:2
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Хозуми, Като Маттек-Сандс, Шафаржова 1:2
Гарсия, Младенович Главачкова, Пэн 0:2
Брайан, Брайан Каррено-Буста, Гарсия-Лопес 2:0
Вандевеге Уильямс 1:2
Полманс, Уиттингтон Континен, Пирс 0:2
Лучич-Барони Уильямс 0:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:1
Караганда Астана 0:3
Алтай Алматы 3:0
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Медвешчак 2:1
Куньлунь Ред Стар Слован 17:30
Йокерит Автомобилист 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 22:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Алматы Иртыш-Казхром 0:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 13:7
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Брайан, Брайан Каррено-Буста, Гарсия-Лопес 2:0
Вандевеге Уильямс 1:2
Полманс, Уиттингтон Континен, Пирс 0:2
Лучич-Барони Уильямс 0:2
Федерер Вавринка 2:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Лутсма, Ван де Зандшульп 17:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017"
Инуе Айнитдинова 2:0
Казионова Керимбаева 2:1
Керимбаева, Яшина Силич, Вогельсанг 0:2
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Медвешчак 2:1
Куньлунь Ред Стар Слован 17:30
Йокерит Автомобилист 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Динамо М Металлург Мг 22:30
Адмирал Слован 13:00
Куньлунь Ред Стар Медвешчак 15:30
Динамо Мн Барыс 20:00
ЦСКА Металлург Мг 20:00
Барыс Йокерит 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 19:00
Омские Ястребы (мол) Ирбис (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 17:00
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:00
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 19:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Словакия (студенческая) Великобритания (студенческая) 12:30
Канада (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Казахстан (студенческая) Китай (студенческая) 19:30
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 20:00
США (студенческая) Россия (студенческая) 12:30
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 16:00
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 16:30
Китай (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 19:30
Великобритания (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Чехия (студенческая) Китай (студенческая) 19:30
Казахстан (студенческая) Канада (студенческая) 20:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 13:7
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 17:00
Окжетпес Тигры Астаны 14:00
Тигры Астаны Иртыш 14:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 0:0
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 Айнтрахт Фр 01:30
Вердер Бавария 20:30
Майнц Боруссия Д 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Малага 01:45
Алавес Атлетико М 21:15
Эйбар Депортиво 23:30
Леганес Сельта 01:45
Бетис Барселона 17:00
Эспаньол Севилья 21:15
Реал М Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Кьево 23:00
Интер Пескара 01:45
Удинезе Милан 20:00
Наполи Палермо 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Шахтер Енисей
Шахтер Верея
Астана Рига
Кайрат ДАК Дунайска Стреда
Кайсар Локомотив Пл
Тобол Динамо М
Актобе МТК
Астана Чонбук Моторс
Ордабасы Вождовац
Кайрат Фастав Злин
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Унион Бохум 23:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Федерер Вавринка 2:2
Главачкова, Пэн Маттек-Сандс, Шафаржова 06:00
Надаль Димитров 14:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Лутсма, Ван де Зандшульп 17:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат СДЮШОР № 7 18:00
Кайрат СДЮШОР № 7 18:00
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Швеция Финляндия 20:00
Казахстан Россия 23:55
Россия Финляндия 21:00
Швеция Казахстан 23:55
Казахстан Финляндия 21:00
Россия Швеция 23:55
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 13:00
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 17:00
Швеция (U-19) Россия (U-19) 21:00
Казахстан (U-19) Финляндия (U-19) 23:00
Россия (U-19) Казахстан (U-19) 13:00
Финляндия (U-19) Швеция (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Казахстан (U-19) 17:00
Россия (U-19) Финляндия (U-19) 21:00
Швеция (U-19) Норвегия (U-19) 23:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби СКИФ ЦСП "Крылатское" 18:30
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 21:00
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Штурм 2002 Астана 22:00
Штурм 2002 Астана 22:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 10. Фалун (Швеция) 18:15
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 10. Фалун (Швеция) (женщины) 18:15
Масс-старт, 30 км (Свободный стиль). Этап 10. Фалун (Швеция) 16:15
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 10. Фалун (Швеция) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка, 5 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 11:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Финалы 12:30
Гонка преследования, 5 км. Свободный стиль. Финалы (женщины) 10:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Финалы 13:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Хусаинов Мехия
Джукембаев Ранхель
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Супер-гигант. Финалы (женщины) 10:30
Супер-гигант. Финалы 13:00
Супер-комбинация. Финалы (женщины) 13:30
Супер-комбинация. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Лыжная акробатика. Финалы 14:00
Лыжная акробатика. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная командная акробатика. Финалы (микст) 14:00
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы 14:00
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины) 14:00
Параллельный слалом. Финалы 14:00
Параллельный слалом. Финалы (женщины) 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Dubai Marine Club - Palm Jumeirah. 181 км.
Групповая гонка. Этап 2. Dubai Marine Club - Ras al Khaimah. 188 км.
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км.
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы (женщины) 11:00
5000 м. Финалы 13:00
3000 м. Финалы (женщины) 11:00
500 м. Финалы 13:00
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 11:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 14:15
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
15:30
Масс-старт. Финалы 14:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (женщины) 14:30
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:00
19:30
Геннадия Головкина сравнили с Майком Тайсоном за зрелищность в боях  
Головкина сравнили с Тайсоном за зрелищность в боях

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КПЛ / 24 января 11:11
ФК "Астана" проводит сборы в ОАЭ
 
ФК 'Астана' проводит сборы в ОАЭ
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