Новости
- 00:25 Футбол "Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу в Кубке Англии
- Вчера 23:52 Футбол Форвард "Астаны" Кабананга вместе со сборной ДР Конго завершил выступление на Кубке Африки
- Вчера 23:43 Футбол Полузащитник сборной Франции Пайе вернется в марсельский "Олимпик"
- Вчера 22:57 Бокс Отец Флойда Мейвезера выступил против возвращения сына в бокс
- Вчера 22:19 Универсиада Анонс дня, 30 января. Первые розыгрыши медалей Универсиады-2017
- Вчера 21:57 Универсиада Чем запомнилась церемония открытия Универсиады-2017 в Алматы
- Вчера 21:36 Универсиада В Алматы официально открыли Универсиаду-2017
- Вчера 21:32 Футбол "Барселоне" не засчитали "чистый" гол в матче с "Бетисом"
- Вчера 20:50 Единая лига ВТБ Баскетболисты "Астаны" проиграли лучшему клубу Европы в матче Единой лиги ВТБ
- Вчера 20:40 Футбол Статистика Аршавина в "Кайрате", как в лучшие годы в "Арсенале" - российские СМИ
- Вчера 19:57 Футбол Бывший игрок "Челси" назвал Жозе Моуринью клоуном за критику судейства
- Вчера 19:24 Бокс СМИ объяснили, почему зрелищному Головкину тяжело получить бои на платном телевидении
- Вчера 18:56 Универсиада В Алматы началась церемония открытия зимней Универсиады-2017
- Вчера 18:40 Теннис Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
- Вчера 18:08 Универсиада Баландин, Алтынбекова и другие. В Алматы состоялась эстафета огня Универсиады-2017
- Вчера 17:52 Единоборства Если МакГрегор кинет UFC, это будет эпическим провалом - Дана Уайт
- Вчера 17:07 Футбол АПОЭЛ официально объявил о начале переговоров с хавбеком "Астаны" Рохером Каньясом
- Вчера 16:27 Футбол Полузащитник "Ньюкасла" может перейти в клуб из Казахстана
- Вчера 16:05 Футбол Букмекеры сделали прогноз на матч сборной форварда "Астаны" Кабананги в плей-офф Кубка Африки
- Вчера 15:30 Универсиада Лыжные акробаты провели официальную тренировку на трассе Универсиады в Алматы
- Вчера 15:01 Универсиада Прямая трансляция церемонии открытия зимней Универсиады-2017 в Алматы
- Вчера 14:47 Футбол Видеообзор матча "Астана" - "Рига" 2:0
- Вчера 14:23 Бокс Желаю Джукембаеву побыстрее завоевать титул чемпиона мира - Фируза Шарипова
- Вчера 13:51 Универсиада Димаш Кудайбергенов споет на открытии Универсиады-2017
- Вчера 13:16 Единоборства "Мейвезер, давай придумаем правила, которые оставят тебя в живых". МакГрегор готов пойти против UFC ради боя
- Вчера 12:33 Бокс Бой с Сондерсом - это личное, а бой с Головкиным - это бизнес - Крис Юбенк-младший
- Вчера 11:57 Мотоспорт Алматы в третий раз примет этап чемпионата мира по спидвею
- Вчера 11:37 Бокс Санта Крус взял реванш у Фрэмптона и стал новым чемпионом WBA
- Вчера 11:13 Бокс Непобежденный Франсиско Варгас потерпел досрочное поражение и потерял пояс WBC
- Вчера 10:37 Бокс Если Брук поднимется в весе, потеряет возможность провести со мной бой - Амир Хан
- Вчера 10:32 Универсиада В Алматы стартовала Эстафета огня Универсиады-2017
- 27 января 2017 Бокс Как Ниязымбетова назначали капитаном сборной Казахстана по боксу
- 22 января 2017 Футбол Лучшие моменты матча Казахстан - Россия (0:1) в финале Мемориала Гранаткина
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча "Химик" - "Сарыарка" 1:4
- 18 января 2017 Хоккей Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)
- 18 января 2017 Футбол Как футболисты "Астаны" готовятся к новому сезону
- 17 января 2017 Хоккей Что осталось за кулисами матча "Барыс" - "Салават Юлаев"
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
- 20 ноября 2016 Футбол Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
Главное
Форвард "Астаны" Кабананга вместе со сборной ДР Конго завершил выступление на Кубке Африки
На турнире он забил три гола.
Вчера 23:52 2
Анонс дня, 30 января. Первые розыгрыши медалей Универсиады-2017
Также состоятся пять хоккейных матчей.
Чем запомнилась церемония открытия Универсиады-2017 в Алматы
В ней приняли участие спортсмены из 57 стран мира.
Статистика Аршавина в "Кайрате", как в лучшие годы в "Арсенале" - российские СМИ
В его лице видят игрока, который еще в силах помочь сборной России.
Вчера 20:40 1
СМИ объяснили, почему зрелищному Головкину тяжело получить бои на платном телевидении
Предстоящий бой с Джейкобсом будет показан по системе PPV.
Вчера 19:24 5
АПОЭЛ официально объявил о начале переговоров с хавбеком "Астаны" Рохером Каньясом
По информации СМИ, клубы уже договорились о трансфере.
Вчера 17:07 2