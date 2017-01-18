Статистика

Новости
- Вчера 23:50 Футбол Сборная Казахстана уступила России в финале Мемориала Гранаткина
- Вчера 23:23 Футбол Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед"
- Вчера 22:48 Футбол Казахстан пропустил один мяч от России в первом тайме финала Мемориала Гранаткина
- Вчера 22:32 Единоборства Взбешен тем, что мы с Нурмагомедовым деремся за временный титул - Фергюсон
- Вчера 22:00 Футбол "Кайрат" вышел в краткосрочный отпуск
- Вчера 21:35 Теннис Испанский теннисист попал мячом в судью на вышке на Australian Open
- Вчера 21:00 Хоккей Вратарь команды "Востока" исполнил удачную пародию на лучший эпизод сезона на Матче звезд КХЛ
- Вчера 20:30 Футбол СМИ восхитились игрой футболиста "Астаны" Кабананги на Кубке африканских наций
- Вчера 19:55 Бокс Я согласен с Мейвезером, "Канело" нокаутирует Головкина - Эдриен Бронер
- Вчера 19:19 Теннис Комментатора ESPN "наказали" за сравнение Винус Уильямс с гориллой
- Вчера 18:56 Футбол Ни один из футболистов "Кайрата" не получил вызов в молодежную сборную Казахстана
- Вчера 18:30 Футбол Бахтияр Байсеитов покинул пост главного тренера "Ордабасы"
- Вчера 18:00 Бокс Старейший журнал о боксе выразил опасения по поводу дальнейшей карьеры Головкина
- Вчера 17:20 Бокс Это глупость, что меня вынудили выйти против Головкина. Я сам вызвал его на бой - Джейкобс
- Вчера 16:50 Бокс Головкина считают лучшим из-за его нокаутов, но я хочу показать людям, что он не тот, за кого его принимают - Юбенк
- Вчера 16:27 Футбол "Кайрат" действует с вратарем-плеймейкером, будет невероятно сложно - Рикардиньо из "Интера" о Финале четырех
- Вчера 16:00 Футбол Прямая трансляция финала Мемориала Гранаткина Казахстан - Россия
- Вчера 15:40 Футбол Бывший тренер "Кайрата" Александр Бородюк может возглавить сборную Беларуси
- Вчера 15:23 Хоккей Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б
- Вчера 15:20 Бокс Дональд Трамп ответил отказом на предложение посетить бой Сауля Альвареса
- Вчера 15:19 Хоккей Обзор матча "Химик" - "Сарыарка" 1:4
- Вчера 14:48 Бокс Я не хочу, чтобы Джермалл Чарло дрался с Головкиным сразу после перехода в средний вес - Ронни Шилдс
- Вчера 14:01 Футбол Букмекеры назвали наиболее вероятный счет финала Мемориала Гранаткина Казахстан - Россия
- Вчера 13:31 Хоккей Голосуйте за проведение Матча звезд КХЛ-2018 в Астане
- Вчера 12:48 Футбол Роман Абрамович поможет финансированием футбольным сборным России
- Вчера 12:07 Футбол Форвард сборной Албании Аздрен Лулаку рассказал о первых сборах с "Астаной"
- Вчера 11:21 Бодибилдинг Иранскую культуристку арестовали из-за откровенных фото в Instagram
- Вчера 10:43 Теннис Галина Воскобоева выбыла из парного разряда Australian Open
- Вчера 10:08 Хоккей "Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне". Канадский хоккеист НХЛ перепел Розенбаума
- Вчера 09:46 Хоккей Я бы очень сильно хотел, чтобы Матч звезд КХЛ в следующем году прошел в Астане - Найджел Доус
- Вчера 09:07 Футбол Форвард "Астаны" Кабананга вышел в лидеры списка лучших бомбардиров Кубка африканских наций
- Вчера 08:31 Бокс Фоторепортаж: Как Головкин готовится к бою в сложных погодных условиях
- 18 января 2017 Хоккей Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)
- 18 января 2017 Футбол Как футболисты "Астаны" готовятся к новому сезону
- 17 января 2017 Хоккей Что осталось за кулисами матча "Барыс" - "Салават Юлаев"
- 17 января 2017 Футбол Обзор матча Казахстан - Словения (2:0) на Мемориале Гранаткина
- 17 января 2017 Хоккей Как "Сарыарка" отыгралась с 0:2 и победила "Торос"
- 15 января 2017 Бокс Откровенное интервью Геннадия Головкина
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
- 20 ноября 2016 Футбол Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
- 6 ноября 2016 Футбол Фото с кубкового матча "Астана" - "Иртыш"
Главное
СМИ восхитились игрой футболиста "Астаны" Кабананги на Кубке африканских наций
В двух матчах форвард забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Вчера 20:30 11
Я согласен с Мейвезером, "Канело" нокаутирует Головкина - Эдриен Бронер
Ранее американский боксер раскритиковал GGG за незнание английского языка.
Вчера 19:55 10
Старейший журнал о боксе выразил опасения по поводу дальнейшей карьеры Головкина
Отмечается, что GGG уже сокрушил всех боксеров в среднем дивизионе, а другие отказываются с ним драться.
Вчера 18:00 4
Это глупость, что меня вынудили выйти против Головкина. Я сам вызвал его на бой - Джейкобс
Американский боксер подготовил план по уничтожению GGG.
Вчера 17:20 6
Головкина считают лучшим из-за его нокаутов, но я хочу показать людям, что он не тот, за кого его принимают - Юбенк
Британец добавил, что видел много слабых мест у GGG.
Вчера 16:50 9
Дональд Трамп ответил отказом на предложение посетить бой Сауля Альвареса
Президент США является фанатом бокса и посетил два поединка Геннадия Головкина в Нью-Йорке.
Вчера 15:20 9