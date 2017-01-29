Статистика

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Место
Результаты
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>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Уотфорд 1:2
Сандерленд Тоттенхэм 0:0
Ливерпуль Челси 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Реал Сосьедад 3:0
Лас-Пальмас Валенсия 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Палермо 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Согдиана Махтаарал 1:1
Иртыш Сегед 2:0
Актобе МТК 0:2
Астана Чонбук Моторс 3:0
Ордабасы Вождовац 0:0
Тобол Динамо М 2:0
Кайрат Фастав Злин 2:0
Алтай Пакш 1:2
Кайрат А Казахстан (U-21) 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Спартак 5:1
Сибирь Куньлунь Ред Стар 1:0
Нефтехимик Ак Барс 8:2
Медвешчак Динамо М 3:6
Барыс Йокерит 0:2
Салават Юлаев СКА 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 1:7
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 2:3 ОТ
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 2:9
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 0:5
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 14:0
США (студенческая) Канада (студенческая) 0:6
Китай (студенческая) Казахстан (студенческая) 4:1
Словакия (студенческая) США (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 5:0
Россия (студенческая) Латвия (студенческая) 7:1
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 14:0
Великобритания (студенческая) Китай (студенческая) 0:12
Чехия (студенческая) Китай (студенческая) 15:0
Казахстан (студенческая) Канада (студенческая) 0:11
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан Россия 2:9
Россия Финляндия 6:2
Швеция Казахстан 8:4
Казахстан Финляндия 3:5
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу СДЮШОР № 7 8:1
Жетысу СДЮШОР № 7 11:5
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Dubai Marine Club - Palm Jumeirah. 181 км. 13:10
Групповая гонка. Этап 2. Dubai Marine Club - Ras al Khaimah. 188 км. 13:00
Групповая гонка. Общий зачет положение после 2-го этапа 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы (женщины) 11:00
5000 м. Финалы 13:00
3000 м. Финалы (женщины) 11:00
500 м. Финалы 13:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Лыжная акробатика. Финалы 14:00
Лыжная акробатика. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная командная акробатика. Финалы (микст) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы 14:00
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины) 14:00
Параллельный слалом. Финалы 14:00
Параллельный слалом. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 11:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 14:15
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка, 5 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 11:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Финалы 12:30
Гонка преследования, 5 км. Свободный стиль. Финалы (женщины) 10:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Финалы 13:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби СКИФ ЦСП "Крылатское" 7:2
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 23:2
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Германия (студенческая) 2:13
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 7:1
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 10:4
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 1:8
Казахстан (студенческая) Китай (студенческая) 0:10
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 2:10
Казахстан (студенческая) Норвегия (студенческая) 4:10
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 7:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 1:14
Теннис. Турнир WTA Тайбэй (Китайский Тайбэй) 2017
Синиакова Воскобоева 2:1
Хозуми, Като Крейчикова, Воскобоева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Бублик Киби 2:0
Попко Крстин 2:0
Бублик О'Коннел 0:2
Попко Сэвилл 2:1
Попко, Крстин Чаплин, Маклахлан 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Кукушкин Новиков 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Прашант 0:2
Мукунд Хабибулин 0:2
Манафов, Павлюченков Аяп, Поляков 2:0
Ломакин, Мауленов Мацукевич, Прашант 0:2
Лутсма, Ван де Зандшульп Чемботаев, Петров 2:0
Давыдов, Хасанов Мертль, Штанек 2:0
Ломакин Сафранек 0:2
Джустино Аяп 2:0
Манафов Хасанов 2:0
Лобков, Евсеев Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
Вангелова Дмитриченко 2:1
Александрова, Сосновска Баходырова, Детковская 2:1
Керимбаева, Яшина Ромео, Толли 2:0
Гринчишина, Хабибулина Фольц, Зелева 2:1
Дмитриченко, Прибылова Куламбаева, Уколова 0:2
Детковская Моргина 1:2
Айнитдинова Уржумова 1:2
Керимбаева Зелева 2:0
Кружкова Голопутова 2:0
Гринчишина Хабибулина 2:0
Айнитдинова, Умарова Дорошина, Монова 0:2
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Шведова Вихлянцева 0:2
Путинцева Ларссон 1:0 ТП
Бек Путинцева 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Джунейд, Мьес Бехар, Голубев 0:2
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (женщины) 14:30
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Супер-гигант. Финалы (женщины) 10:30
Супер-гигант. Финалы 13:00
Супер-комбинация. Финалы (женщины) 11:00
Супер-комбинация. Финалы 13:30
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
15:30
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:00
19:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Сити 01:45
Манчестер Юнайтед Халл Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Фиорентина 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Куньлунь Ред Стар 19:00
Слован Динамо М 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 19:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 14:0
Великобритания (студенческая) Китай (студенческая) 0:12
Великобритания (студенческая) США (студенческая) 12:30
Китай (студенческая) Швеция (студенческая) 19:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Общий зачет положение после 2-го этапа 18:00
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км. 12:50
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Коппейанс, Кукушкин Бейкер, Монро 07:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
Куламбаева, Уколова Ленерт, Кениг 12:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
О'Коннел Попко 06:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Раджа, Шаран Бехар, Голубев 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
19:30
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 14:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 1:14
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Южная Корея (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) Южная Корея (студенческая) 19:00
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан Финляндия 3:5
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 23:2
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 01:30
Бавария Шальке-04 20:30
Боруссия Д РБ Лейпциг 23:30
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Сити 01:45
Манчестер Юнайтед Халл Сити 02:00
Челси Арсенал 18:30
Халл Сити Ливерпуль 21:00
Тоттенхэм Миддлсбро 23:30
Манчестер Сити Суонси Сити 19:30
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Бетис 01:45
Малага Эспаньол 18:00
Барселона Атлетик 21:15
Валенсия Эйбар 01:45
Севилья Вильярреал 17:00
Атлетико М Леганес 21:15
Сельта Реал М 01:45
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Фиорентина 01:45
Болонья Наполи 01:45
Милан Сампдория 17:30
Пескара Лацио 20:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Будучность Пд
Атырау Локомотив Пл
Кайсар Пелистер
Ордабасы Славия Сф
Алтай Луч-Энергия
Тобол Нефтохимик
Кайрат Славия Сф
Иртыш Трепча 89
Иртыш Нефтехимик
Атырау Оренбург
Ордабасы Подбрезова
Тобол Силекс
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Астана Александрия
Окжетпес Заря Бл
Кайрат Сплит РНК
Иртыш Вардар
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 18:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Куньлунь Ред Стар 19:00
Слован Динамо М 23:55
Барыс Динамо Мн 19:30
Салават Юлаев ЦСКА 20:00
Металлург Мг СКА 20:00
Спартак ХК Сочи 22:30
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 16:00
Авангард Адмирал 17:00
Нефтехимик Лада 20:00
Барыс Динамо Р 17:00
Югра Динамо Мн 17:30
Медвешчак Витязь 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 18:30
Сарыарка Ермак 19:00
Торпедо УК Ермак 17:00
Сарыарка Сокол 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) США (студенческая) 12:30
Китай (студенческая) Швеция (студенческая) 19:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 20:00
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 12:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 16:00
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 18:00
Арлан Кулагер 17:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км. 12:50
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
короткая программа. Финалы 14:50
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 14:00
10:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:00
Кинеф - 2 Айша-Биби 17:30
Айша-Биби Спартак-Волгоград 13:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 21:00
Синтез Астана 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Южная Корея (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) Южная Корея (студенческая) 19:00
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Коппейанс, Кукушкин Бейкер, Монро 07:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
Куламбаева, Уколова Ленерт, Кениг 12:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
О'Коннел Попко 06:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Раджа, Шаран Бехар, Голубев 17:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 15:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 17:30
Patriot Boxing Team Астана Арланс 21:00
Сагалуев Жусупов 21:00
Хотенов Сулейменов 21:30
Абдурахманов Мижитов 22:00
Раджабов Аманкул 22:30
Квасников Пинчук 23:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
16:30
19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:55
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Казахстан Беларусь 19:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык
Динамо-Казань-2 Акжайык
'Барыс' в Астане всухую проиграл 'Йокериту'  
"Барыс" проиграл "Йокериту" в Астане

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КПЛ / 29 января 14:47
Видеообзор матча "Астана" - "Рига" 2:0
 
Видеообзор матча 'Астана' - 'Рига' 2:0
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Казахстанская биатлонистка рассказала о том, что ей помогло завоевать "золото" на Универсиаде в Алматы

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