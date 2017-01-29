Статистика

Новости
- 00:00 Хоккей К счастью, мы не позволили "Барысу" реализовать лишнего игрока - Юкка Ялонен
- Вчера 23:46 Хоккей "Нефтехимик" продлил контракт с бывшим тренером "Барыса"
- Вчера 23:29 Теннис Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира за выход в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
- Вчера 23:11 Хоккей Это не был наш лучший матч, но и худшим его не назовешь - Занковец о поражении "Йокериту"
- Вчера 23:00 Универсиада Анонс дня, 2 февраля. Сможет ли Райкова сделать золотой дубль в биатлоне?
- Вчера 22:33 Универсиада Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017
- Вчера 22:19 Универсиада Женская сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла Канаде и прекратила борьбу за медали Универсиады
- Вчера 21:40 Хоккей "Барыс" в Астане всухую проиграл "Йокериту"
- Вчера 21:22 Бокс Бой Головкин - Джейкобс вызывает больше положительных эмоций, чем мексиканское противостояние - Стангрит
- Вчера 20:46 Футбол Трансферы-2017. Кайратовский ответ "Астане"
- Вчера 20:10 Шахматы Казахстанка претендует на звание самой красивой шахматистки Евразии
- Вчера 19:40 Футбол "Кайрат" опроверг информацию о рождении четвертого ребенка у Андрея Аршавина
- Вчера 19:16 Универсиада Как казахстанские хоккеистки должны сыграть с Канадой, чтобы продолжить борьбу за медали Универсиады-2017
- Вчера 18:59 Универсиада Три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Универсиады в Алматы
- Вчера 18:41 Футбол Воспитанник ПСЖ стал игроком дебютанта КПЛ
- Вчера 18:33 Бокс Назван официальный состав "Астана Арланс" и Patriot Boxing Team на матч WSB
- Вчера 18:10 Футбол Ненад Эрич рассказал о разгроме "Астаны" победителя азиатской Лиги чемпионов
- Вчера 17:45 Бокс Угроза из Польши? Что нужно знать о возможном сопернике Геннадия Головкина
- Вчера 17:14 Футбол КПЛ-2017. Что Айегбуси может дать "Шахтеру"?
- Вчера 16:51 Универсиада Чувствую себя на "Шымбулаке" так же удобно, как на лучших мировых спортивных объектах - Галышева
- Вчера 16:39 Универсиада Роман Креч не смог завоевать медаль на Универсиаде в Алматы на 500-метровке
- Вчера 16:27 Теннис Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
- Вчера 15:57 Универсиада Как алматинцы зарабатывают на Универсиаде
- Вчера 15:21 Универсиада Казахстанская горнолыжница госпитализирована после падения на Универсиаде
- Вчера 15:16 Единоборства Думаю, Ронда Роузи закончила карьеру - президент UFC
- Вчера 14:55 Единоборства Нападение на Расула Мирзаева организовала брошенная им девушка
- Вчера 14:32 Теннис Джокович подвез российского теннисиста на личном самолете на матч Кубка Дэвиса
- Вчера 14:00 Бокс Жду звонка о новой дате боя. Не могу дождаться момента, чтобы нокаутировать Дортикоса - Шуменов
- Вчера 13:31 Бокс Головкин победит Джейкобса, что хорошо для меня. Потому что я стану первым, кто побьет GGG - Юбенк
- Вчера 12:58 Бокс Промоутер Головкина запланировал на 2018 год бой с небитым средневесом из Польши
- Вчера 11:15 Универсиада Фото с главных побед Казахстана во второй медальный день Универсиады-2017
- 29 января 2017 Футбол Видеообзор матча "Астана" - "Рига" 2:0
- 27 января 2017 Бокс Как Ниязымбетова назначали капитаном сборной Казахстана по боксу
- 22 января 2017 Футбол Лучшие моменты матча Казахстан - Россия (0:1) в финале Мемориала Гранаткина
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча "Химик" - "Сарыарка" 1:4
- 18 января 2017 Хоккей Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)
- 18 января 2017 Футбол Как футболисты "Астаны" готовятся к новому сезону
- 17 января 2017 Хоккей Что осталось за кулисами матча "Барыс" - "Салават Юлаев"
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
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Анонс дня, 2 февраля. Сможет ли Райкова сделать золотой дубль в биатлоне?
Также в борьбу вступают именитые казахстанские могулисты.
Вчера 23:00 2
Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017
Сегодня наши спортсмены остались без наград.
Женская сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла Канаде и прекратила борьбу за медали Универсиады
В трех матчах группы команда набрала лишь три очка.
Вчера 22:19 4
Бой Головкин - Джейкобс вызывает больше положительных эмоций, чем мексиканское противостояние - Стангрит
Комментатор дал оценку следующим поединкам GGG и Альвареса.
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Трансферы-2017. Кайратовский ответ "Астане"
Из клубов премьер-лиги только "Ордабасы" остается без главного тренера.
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Казахстанка претендует на звание самой красивой шахматистки Евразии
До завершения голосования остался один день.
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