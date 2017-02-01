Статистика

Новости
- 07:42 Бокс Назван следующий соперник для Головкина в случае его победы над Джейкобсом
- 07:06 Универсиада Стали известны подробности церемонии закрытия Универсиады-2017 в Алматы
- 00:39 Теннис Юлия Путинцева обыграла победительницу двух турниров "Большого шлема" в Санкт-Петербурге
- 00:05 Футбол Астана претендует на проведение Суперкубка УЕФА и финала женской Лиги чемпионов
- Вчера 23:49 Универсиада Чехи всегда играют с силой и местами грязно. Нельзя было поддаваться на их провокации - Савенков
- Вчера 23:14 Универсиада Сборная Казахстана по хоккею стала лучшей командой группового этапа Универсиады-2017
- Вчера 22:47 Универсиада Стал известен соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Универсиады-2017
- Вчера 22:36 Универсиада Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока в матче с Чехией на Универсиаде-2017
- Вчера 21:59 Хоккей "Барыс" победил минское "Динамо" и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ
- Вчера 21:56 Универсиада Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла третий подряд матч на Универсиаде-2017
- Вчера 21:50 Универсиада Сборная Казахстана по хоккею разгромила Чехию и c первого места вышла в плей-офф Универсиады-2017
- Вчера 21:27 Хоккей "Торпедо" и "Сарыарка" одержали домашние победы в ВХЛ
- Вчера 21:06 Футбол Нападающий "Шахтера" Андрей Финонченко завершил карьеру футболиста
- Вчера 20:43 Бокс "На разогреве" у Роя Джонса. Зачем Канату Исламу бой с Робсоном Ассисом?
- Вчера 20:17 Универсиада Анонс дня, 4 февраля. Произвольная программа для Тена и коронная дистанция Айдовой
- Вчера 20:11 Футбол "Шахтер" высказался об исключении "Алтая" из казахстанской премьер-лиги
- Вчера 19:58 Массовый спорт Известные казахстанцы призывают поддержать благотворительную цель "Алматы Марафона"
- Вчера 19:49 Универсиада Денис Тен выиграл короткую программу на Универсиаде в Алматы
- Вчера 19:34 Бокс Представители Котто отменили весь вечер бокса из-за травмы Киркленда
- Вчера 18:53 Универсиада Казахстанские телеканалы не покажут в прямом эфире хоккейный матч Казахстан - Чехия на Универсиаде-2017
- Вчера 18:37 Универсиада Видео выступления Дениса Тена в короткой программе на Универсиаде-2017
- Вчера 18:16 Футбол Новость об исключении из КПЛ стала шоком. Мы занимаемся этим вопросом - президент "Алтая"
- Вчера 18:05 Универсиада Казахстан после пятого медального дня Универсиады-2017 сохранил второе место в общем зачете
- Вчера 17:51 Футбол Официально: ФК "Алтай" исключен из КПЛ-2017, его место займет "Тараз"
- Вчера 17:49 Универсиада Надеюсь, оправдал надежды первого дня. Завтра - будет еще лучше! - Денис Тен
- Вчера 17:22 Бокс Немецкий журнал назвал Геннадия Головкина лучшим профессиональным боксером 2016 года
- Вчера 16:50 Универсиада Букмекеры сделали прогноз на хоккейный матч Казахстан - Чехия на Универсиаде-2017
- Вчера 16:46 Универсиада Галышева и Рейхерд прокомментировали триумфальное выступление на Универсиаде в Алматы
- Вчера 16:24 Футбол СМИ сообщили об исключении "Алтая" из казахстанской премьер-лиги
- Вчера 16:06 Футбол Сколько УЕФА заплатил казахстанским клубам за участие игроков в чемпионате Европы по футболу
- Вчера 11:40 Футбол Видео разгрома "Астаной" победителя азиатской Лиги чемпионов
- Вчера 10:18 Футбол Тренировка "Кайрата" на УТС в Турции
- 1 февраля 2017 Универсиада Фото с главных побед Казахстана во второй медальный день Универсиады-2017
- 29 января 2017 Футбол Видеообзор матча "Астана" - "Рига" 2:0
- 27 января 2017 Бокс Как Ниязымбетова назначали капитаном сборной Казахстана по боксу
- 22 января 2017 Футбол Лучшие моменты матча Казахстан - Россия (0:1) в финале Мемориала Гранаткина
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча "Химик" - "Сарыарка" 1:4
- 18 января 2017 Хоккей Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
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Назван следующий соперник для Головкина в случае его победы над Джейкобсом
GGG обяжут провести защиту.
Сегодня 07:42 3
Юлия Путинцева обыграла победительницу двух турниров "Большого шлема" в Санкт-Петербурге
Она вышла полуфинал и обеспечила себе место в топ-30 нового рейтинга WTA.
Сегодня 00:39 4
Астана претендует на проведение Суперкубка УЕФА и финала женской Лиги чемпионов
Информацию об этом подтвердили в УЕФА.
Сегодня 00:05 6
Стал известен соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Универсиады-2017
Матч этой стадии пройдет 5 февраля.
Вчера 22:47 11
"Барыс" победил минское "Динамо" и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ
У астанинского клуба сразу два игрока оформили по дублю.
Вчера 21:59 35
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Чехию и c первого места вышла в плей-офф Универсиады-2017
Хозяева турнира закончили групповой этап без пропущенных шайб.
Вчера 21:50 24