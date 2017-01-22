Статистика

Новости
- 17:04 Футбол Сербский клуб озвучил сумму за переход своего игрока в "Атырау"
- 16:36 Футбол "Актобе" теряет "звездочек". Здоровые амбиции или переоценка возможностей?
- 16:00 Около спорта Арабский отель попросил жену хоккеиста казахстанского клуба не делать откровенные фото
- 15:40 Бокс Если Дычко адаптируется, то у него хорошие перспективы в профессионалах - Манкенов
- 15:15 Футбол Молодежная сборная Казахстана попала в одну группу с Францией в отборе на Евро-2019
- 15:00 Футбол "Астана" подписала футболиста сборной Беларуси
- 14:57 Бокс Почему Иван Дычко и Данияр Елеусинов начинают карьеру в профессиональном боксе в Китае
- 14:32 Футбол Сергей Хижниченко рассказал о своей зарплате в новом клубе
- 14:17 Бокс Спарринг-партнер Джейкобса рассказал о настрое американца перед боем с Головкиным
- 13:46 Футбол 10 причин следить за футболистом "Астаны", который феерит на Кубке африканских наций
- 13:24 Бокс Призер Олимпиады Иван Дычко рассказал, когда подпишет профессиональный контракт
- 13:15 Теннис Серена Уильямс за 50 минут "уничтожила" соперницу на пути в финал Australian Open
- 12:57 Бокс Казахстанцы Джукембаев и Хусаинов провели открытую тренировку перед вечером бокса в Канаде
- 12:31 Бокс Ветераны казахстанского бокса дали бата национальной сборной
- 12:17 Бокс Сондерс назвал Альвареса бабой из-за сдачи титула Головкину
- 11:51 Футбол "Барселона" предложила Месси зарплату в 40 миллионов евро в год
- 11:07 Бокс Геннадия Головкина сравнили с Майком Тайсоном за зрелищность в боях
- 10:40 Хоккей Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с рижским "Динамо"
- 10:20 Бокс Головкин остался на четвертом месте в рейтинге P4P по версии WBN
- 09:55 Футбол Форвард "Астаны" вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций
- 09:18 Футбол Мы удачно продали Жукова в "Кайрат" - спортивный директор "Урала"
- 08:51 Футбол Команда Жуниора Кабананги узнала соперника по 1/4 финала Кубка африканских наций
- 08:31 Бокс СМИ восхитились крепким подбородком Геннадия Головкина
- 08:06 Бокс Андеркарт вечера бокса Головкин - Джейкобс лишился одного участника
- 07:41 Футбол "Реал" вылетел из Кубка Испании
- 07:21 Бокс Промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя арестован
- Вчера 23:58 Универсиада Ставшая в России олимпийской чемпионкой уроженка Казахстана пропустит Универсиаду из-за несоответствия критериям
- Вчера 23:32 Бокс Айтжанов объяснил назначение Ниязымбетова капитаном сборной Казахстана по боксу
- Вчера 22:53 Велокоманда "Астана" Велокоманда "Астана" назвала состав на "Дубай Тур"
- Вчера 22:24 Около спорта Бой Мейвезер - МакГрегор сделали в виде игры
- 22 января 2017 Футбол Лучшие моменты матча Казахстан - Россия (0:1) в финале Мемориала Гранаткина
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча "Химик" - "Сарыарка" 1:4
- 18 января 2017 Хоккей Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)
- 18 января 2017 Футбол Как футболисты "Астаны" готовятся к новому сезону
- 17 января 2017 Хоккей Что осталось за кулисами матча "Барыс" - "Салават Юлаев"
- 17 января 2017 Футбол Обзор матча Казахстан - Словения (2:0) на Мемориале Гранаткина
- 17 января 2017 Хоккей Как "Сарыарка" отыгралась с 0:2 и победила "Торос"
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
- 20 ноября 2016 Футбол Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
- 6 ноября 2016 Футбол Фото с кубкового матча "Астана" - "Иртыш"
Главное
Сербский клуб озвучил сумму за переход своего игрока в "Атырау"
Футболист этой зимой присоединился к казахстанской команде.
"Актобе" теряет "звездочек". Здоровые амбиции или переоценка возможностей?
При этом клуб доукомплектовывает состав легионерами.
Арабский отель попросил жену хоккеиста казахстанского клуба не делать откровенные фото
У девушки - больше миллиона подписчиков в Instagram.
Сегодня 16:00 6
"Астана" подписала футболиста сборной Беларуси
Полузащитник уже приступил к тренировочному процессу с командой в ОАЭ.
Сегодня 15:00 4
Почему Иван Дычко и Данияр Елеусинов начинают карьеру в профессиональном боксе в Китае
Ситуацию разъяснил промоутер боксеров Майк Алтамура.
Сегодня 14:57 3
Спарринг-партнер Джейкобса рассказал о настрое американца перед боем с Головкиным
Поединок пройдет 18 марта в Madison Square Garden.
Сегодня 14:17 8