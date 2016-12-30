Статистика

Новости
- 01:05 Футбол Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА
- 00:40 Футбол Победитель Лиги чемпионов-1986 "Стяуа" сменит название из-за решения суда
- Вчера 23:46 Футбол "Актобе" проведет товарищеский матч с клубом российской премьер-лиги
- Вчера 23:11 Около спорта Старший брат Владимира Седова и тренер сборной Казахстана осужден за драку
- Вчера 22:27 Бокс Только и ходят разговоры о предстоящем бое с Джейкобсом - болельщик Головкина в Нью-Йорке
- Вчера 21:59 Футбол Бывший президент "Тараза" назвал сумму за трансферы Исламхана в "Кубань" и "Кайрат"
- Вчера 21:25 Футбол "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар" сыграют с болгарским клубом на сборах в Турции
- Вчера 20:46 Бокс Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс посетят матч НБА
- Вчера 20:21 Бокс Джейкобс не выдержит долго против Головкина. В этом бою может быть только один исход - Коробов
- Вчера 19:42 Бокс В какую сумму обойдется казахстанцам поездка на бой Головкин - Джейкобс в Нью-Йорк?
- Вчера 19:05 Футбол Сборная Казахстана стартовала с ничьей со Словакией на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге
- Вчера 18:58 Бокс Джейкобс не Супермен. Головкин обработает его своими кувалдами - специалист
- Вчера 18:28 Футбол Албанский клуб отказался от товарищеского матча с "Тоболом" на сборах в Турции
- Вчера 17:56 Бокс Любой другой результат, кроме нокаута, в бою Головкин - Джейкобс будет сюрпризом - СМИ
- Вчера 17:23 Бокс Василий Ломаченко отобрал у Геннадия Головкина звание лучшего боксера года по версии WBN
- Вчера 17:06 Ралли Команда Astana Motorsports устроила День Казахстана на "Дакаре-2017"
- Вчера 17:02 Хоккей "Барыс" отправил Рымарева в "Торпедо"
- Вчера 16:29 Около спорта У полузащитника "Ливерпуля" ограбили дом
- Вчера 15:54 Итоги До завершения голосования за лучшего спортсмена Казахстана остался один день
- Вчера 15:15 Футбол Самый крутой трансфер КПЛ. Почему переход Максимовича в "Валенсию" "плюс" для Казахстана?
- Вчера 14:47 Футбол Бывший футболист мадридского "Реала" может перейти в казахстанский клуб
- Вчера 14:26 Бокс Головкин просто избивал американских любителей. И Альвареса он отправит в школу - Кенни Портер
- Вчера 14:01 Биатлон Лучшая за 10 лет. Как Вишневская стала главной сенсацией в казахстанском биатлоне
- Вчера 13:45 Футбол В "Кардифф Сити" рассказали о несостоявшемся трансфере Маруана Шамаха в "Алтай"
- Вчера 13:21 Бокс "Бегать или драться". Какую тактику на бой против Головкина выберет Джейкобс после работы с тренером Уорда
- Вчера 12:47 Лыжные гонки Алексей Полторанин пропустит Азиаду ради участия в чемпионате мира
- Вчера 12:24 Около спорта Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации - Куат Хамитов
- Вчера 11:56 Бокс Головкин - отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов - Джефф Мейвезер
- Вчера 11:30 Футбол "Астана" прокомментировала переход Максимовича в "Валенсию"
- Вчера 11:15 Ралли Экипаж Off Road Kazakhstan приблизился к ТОП-3 абсолютного зачета ралли Africa Eco Race-2017
- 30 декабря 2016 Футбол 100 лучших голов мирового футбола в 2016 году
- 25 декабря 2016 Единоборства Как Куат Хамитов дебютировал в Fight Nights Global
- 24 декабря 2016 Велокоманда "Астана" Гонщик "Астаны" Фоминых рассказал о возвращении в велоспорт после падения со скалы
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
- 20 ноября 2016 Футбол Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
- 6 ноября 2016 Футбол Фото с кубкового матча "Астана" - "Иртыш"
Главное
Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА
Португалец ранее получил и "Золотой мяч" от France Football.
Старший брат Владимира Седова и тренер сборной Казахстана осужден за драку
Суд обязал его возместить ущерб потерпевшему.
Вчера 23:11 1 2536
Только и ходят разговоры о предстоящем бое с Джейкобсом - болельщик Головкина в Нью-Йорке
Поединок Головкина и Джейкобса состоится 18 марта.
Вчера 22:27 7 3463
Бывший президент "Тараза" назвал сумму за трансферы Исламхана в "Кубань" и "Кайрат"
В краснодарский клуб полузащитник перешел в 2013 году.
Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс посетят матч НБА
Казахстанец хорошо знаком с некоторыми баскетболистами.
Вчера 20:46 3 3632
Джейкобс не выдержит долго против Головкина. В этом бою может быть только один исход - Коробов
Россиянин в прошлом боксировал с американцем.
Вчера 20:21 11 4998