Статистика

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Место
Результаты
Сегодня
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>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 Айнтрахт Фр 0:1
Вердер Бавария 1:2
Майнц Боруссия Д 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Малага 1:1
Алавес Атлетико М 0:0
Эйбар Депортиво 3:1
Леганес Сельта 0:2
Бетис Барселона 1:1
Эспаньол Севилья 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Кьево 0:1
Интер Пескара 3:0
Удинезе Милан 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер Верея 7:0
Шахтер Енисей 0:3
Байконур Кайсар (U-21) 2:1
Астана Рига 2:0
Тобол Верея 1:0
Кайрат ДАК Дунайска Стреда 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Унион Бохум 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо М Металлург Мг 1:2
Адмирал Слован 2:1
Куньлунь Ред Стар Медвешчак 5:0
Динамо Мн Барыс 2:1
ЦСКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 1:5
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 2:5
Омские Ястребы (мол) Ирбис (мол) 4:1
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 3:4
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 1:5
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Словакия (студенческая) Великобритания (студенческая) 9:0
Канада (студенческая) Китай (студенческая) 9:1
Казахстан (студенческая) Китай (студенческая) 22:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 11:0
США (студенческая) Россия (студенческая) 1:7
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат СДЮШОР № 7 15:1
Кайрат СДЮШОР № 7 21:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 10. Фалун (Швеция) 18:15
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 10. Фалун (Швеция) (женщины) 18:15
Масс-старт, 30 км (Свободный стиль). Этап 10. Фалун (Швеция) 16:15
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 10. Фалун (Швеция) (женщины) 19:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана 81:63
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 41:56
Окжетпес Тигры Астаны 32:66
Тигры Астаны Иртыш 69:39
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Швеция Финляндия 8:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 4:0
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 16:0
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 1:5
Швеция (U-19) Россия (U-19) 3:6
Казахстан (U-19) Финляндия (U-19) 0:12
Россия (U-19) Казахстан (U-19) 11:0
Финляндия (U-19) Швеция (U-19) 3:3
Норвегия (U-19) Казахстан (U-19) 4:0
Россия (U-19) Финляндия (U-19) 6:0
Швеция (U-19) Норвегия (U-19) 7:2
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 10:0
Швеция (U-19) Финляндия (U-19) 6:1
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 0:3
Россия (U-19) Швеция (U-19) 1:0 ОТ
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Штурм 2002 Астана 10:8
Штурм 2002 Астана 8:9
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Стосур, Грот Мирза, Додиг 1:2
Главачкова, Пэн Маттек-Сандс, Шафаржова 1:2
Свитолина, Гуччони Спирс, Кабал 0:2
Надаль Димитров 3:2
Уильямс Уильямс 0:2
Континен, Пирс Брайан, Брайан 2:0
Спирс, Кабал Мирза, Додиг 2:0
Федерер Надаль 3:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017"
Манафов, Павлюченков Файзиев, Хабибулин 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Хусаинов Мехия 1:0 TKO
Джукембаев Ранхель 1:0 КО
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Палермо 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Согдиана Махтаарал 11:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Спартак 22:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 16:00
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 16:30
США (студенческая) Канада (студенческая) 19:30
Китай (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу СДЮШОР № 7 17:00
Теннис. Турнир WTA Тайбэй (Китайский Тайбэй) 2017
Синиакова Воскобоева 14:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Бублик Киби 08:00
Попко, Крстин Чаплин, Маклахлан 09:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Кукушкин Новиков 22:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Шведова Вихлянцева 20:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Супер-гигант. Финалы (женщины) 10:30
Супер-гигант. Финалы 13:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка, 5 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 11:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Финалы 12:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Лыжная акробатика. Финалы 14:00
Лыжная акробатика. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы 14:00
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины) 14:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Германия (студенческая) 09:00
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан Россия 23:55
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 01:30
Бавария Шальке-04 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Уотфорд 01:45
Сандерленд Тоттенхэм 01:45
Ливерпуль Челси 02:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Сити 01:45
Манчестер Юнайтед Халл Сити 02:00
Челси Арсенал 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Валенсия 01:45
Депортиво Бетис 01:45
Валенсия Эйбар 01:45
Сельта Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Палермо 01:45
Пескара Фиорентина 01:45
Болонья Наполи 01:45
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Сегед
Согдиана Махтаарал 11:00
Кайрат Фастав Злин
Актобе МТК
Тобол Динамо М
Астана Чонбук Моторс
Ордабасы Вождовац
Алтай Пакш 20:00
Ордабасы Славия Сф
Атырау Локомотив Пл
Кайсар Пелистер
Тобол Нефтохимик
Кайрат Славия Сф
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 18:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Спартак 22:00
Сибирь Куньлунь Ред Стар 18:30
Нефтехимик Ак Барс 22:00
Медвешчак Динамо М 23:55
Барыс Йокерит 19:30
Салават Юлаев СКА 20:00
Торпедо НН ХК Сочи 22:00
Авангард Куньлунь Ред Стар 19:00
Слован Динамо М 23:55
Барыс Динамо Мн 19:30
Салават Юлаев ЦСКА 20:00
Металлург Мг СКА 20:00
Спартак ХК Сочи 22:30
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 16:00
Авангард Адмирал 17:00
Нефтехимик Лада 20:00
Барыс Динамо Р 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 18:30
Сарыарка Ермак 19:00
Торпедо УК Ермак 17:00
Сарыарка Сокол 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 19:00
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 12:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 16:00
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 16:30
США (студенческая) Канада (студенческая) 19:30
Китай (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Словакия (студенческая) США (студенческая) 16:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 19:30
Россия (студенческая) Латвия (студенческая) 12:30
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 16:00
Великобритания (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Чехия (студенческая) Китай (студенческая) 19:30
Казахстан (студенческая) Канада (студенческая) 20:00
Великобритания (студенческая) США (студенческая) 12:30
Китай (студенческая) Швеция (студенческая) 19:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 20:00
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 12:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 16:00
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:30
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан Россия 23:55
Россия Финляндия 21:00
Швеция Казахстан 23:55
Казахстан Финляндия 21:00
Россия Швеция 23:55
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу СДЮШОР № 7 17:00
Жетысу СДЮШОР № 7
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Супер-гигант. Финалы (женщины) 10:30
Супер-гигант. Финалы 13:00
Супер-комбинация. Финалы (женщины) 13:30
Супер-комбинация. Финалы 13:30
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Лыжная акробатика. Финалы 14:00
Лыжная акробатика. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная командная акробатика. Финалы (микст) 14:00
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы 14:00
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины) 14:00
Параллельный слалом. Финалы 14:00
Параллельный слалом. Финалы (женщины) 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка, 5 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 11:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Финалы 12:30
Гонка преследования, 5 км. Свободный стиль. Финалы (женщины) 10:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Финалы 13:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Германия (студенческая) 09:00
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 09:00
Казахстан (студенческая) Китай (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 19:00
Казахстан (студенческая) Норвегия (студенческая) 09:00
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 19:00
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Южная Корея (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) Южная Корея 19:00
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 19:00
Теннис. Турнир WTA Тайбэй (Китайский Тайбэй) 2017
Синиакова Воскобоева 14:30
Хозуми, Като Крейчикова, Воскобоева 09:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Бублик Киби 08:00
Попко, Крстин Чаплин, Маклахлан 09:30
Попко Крстин 05:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Кукушкин Новиков 22:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Шведова Вихлянцева 20:00
Путинцева Ларссон 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Джунейд, Мьес Бехар, Голубев 17:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Dubai Marine Club - Palm Jumeirah. 181 км. 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Dubai Marine Club - Ras al Khaimah. 188 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км. 12:50
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы (женщины) 11:00
5000 м. Финалы 13:00
3000 м. Финалы (женщины) 11:00
500 м. Финалы 13:00
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 11:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 14:15
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
15:30
Масс-старт. Финалы 14:00
10:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби СКИФ ЦСП "Крылатское" 18:30
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 21:00
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:00
Кинеф - 2 Айша-Биби 17:30
Айша-Биби Спартак-Волгоград 13:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана
Синтез Астана
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (женщины) 14:30
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
короткая программа. Финалы 14:50
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:00
19:30
18:00
16:30
19:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Russia Boxing Team Астана Арланс
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 16:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
В Алматы официально открыли Универсиаду-2017  
В Алматы официально открыли Универсиаду-2017

Статистика

Обсуждаемые
КПЛ / Вчера 14:47
Видеообзор матча "Астана" - "Рига" 2:0
 
Видеообзор матча 'Астана' - 'Рига' 2:0
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Новости

Главное

Форвард 'Астаны' Кабананга вместе со сборной ДР Конго завершил выступление на Кубке Африки

Форвард "Астаны" Кабананга вместе со сборной ДР Конго завершил выступление на Кубке Африки

На турнире он забил три гола.

Вчера 23:52 2  
Анонс дня, 30 января. Первые розыгрыши медалей Универсиады-2017

Анонс дня, 30 января. Первые розыгрыши медалей Универсиады-2017

Также состоятся пять хоккейных матчей.

Вчера 22:19  
Чем запомнилась церемония открытия Универсиады-2017 в Алматы

Чем запомнилась церемония открытия Универсиады-2017 в Алматы

В ней приняли участие спортсмены из 57 стран мира.

Вчера 21:57  
Статистика Аршавина в 'Кайрате', как в лучшие годы в 'Арсенале' - российские СМИ

Статистика Аршавина в "Кайрате", как в лучшие годы в "Арсенале" - российские СМИ

В его лице видят игрока, который еще в силах помочь сборной России.

Вчера 20:40 1  
СМИ объяснили, почему зрелищному Головкину тяжело получить бои на платном телевидении

СМИ объяснили, почему зрелищному Головкину тяжело получить бои на платном телевидении

Предстоящий бой с Джейкобсом будет показан по системе PPV.

Вчера 19:24 5  
АПОЭЛ официально объявил о начале переговоров с хавбеком 'Астаны' Рохером Каньясом

АПОЭЛ официально объявил о начале переговоров с хавбеком "Астаны" Рохером Каньясом

По информации СМИ, клубы уже договорились о трансфере.

Вчера 17:07 2  

Фотогалерея

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Интервью

Я таким медалям не рада - Ольга Рыпакова о 'серебре' ОИ-2008 после допингового скандала

Я таким медалям не рада - Ольга Рыпакова о "серебре" ОИ-2008 после допингового скандала

Лидер казахстанской легкой атлетики объяснила свою позицию.

26 января 20:16 3  
Казахстанская судейская система в таеквондо нуждается в изменениях - Руслан Бакиев

Казахстанская судейская система в таеквондо нуждается в изменениях - Руслан Бакиев

Председатель комиссии о стратегии развития судейства в стране.

25 января 16:17  
Гендиректор 'Актобе' рассказал об уходе Жалмукана, новичках и трансферной политике клуба

Гендиректор "Актобе" рассказал об уходе Жалмукана, новичках и трансферной политике клуба

Клуб подписал футболистов из Бразилии и Аргентины.

24 января 18:05 7  
Мною интересуются арабские, китайские и европейские клубы - форвард 'Кайрата' Жерар Гоу

Мною интересуются арабские, китайские и европейские клубы - форвард "Кайрата" Жерар Гоу

Контракт дважды лучшего бомбардира КПЛ заканчивается в декабре.

23 января 21:22 6  
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