Статистика

Новости
- 21:19 Футбол Сборная Казахстана победила Словению и впервые в истории вышла в полуфинал Мемориала Гранаткина
- 21:10 Ралли В Марокко барханы были в снегу. Для Африки выглядело экзотично - Абыкаев об Africa Eco Race-2017
- 20:27 Бокс Команда Брука после поражения от Головкина не может определиться с весовой категорией
- 19:53 Футбол Кто куда перешел? Обзор первых трансферов клубов КПЛ в межсезонье
- 19:16 Бокс Олимпийский чемпион назвал замену для Данияра Елеусинова и Ивана Дычко в сборной Казахстана
- 18:54 Универсиада Алия Юсупова и Сабина Аширбаева станут факелоносцами эстафеты Универсиады-2017
- 18:40 Ралли В первую очередь мы - команда. Жизнь гонщика дороже успешно пройденного этапа "Дакара"- Кульчиков
- 18:05 Футбол "Атырау" подписал опорного полузащитника из Сербии
- 17:33 Бокс Читатели Vesti.kz назвали Фирузу Шарипову самой сексуальной спортсменкой Казахстана
- 16:55 Футбол Голландский полузащитник перешел в "Кайсар"
- 16:31 Бокс Опрос: Как завершится бой Головкин - Джейкобс?
- 16:05 Бокс Тренер Тайсона и Холифилда назвал двух боксеров, способных побить Головкина
- 15:42 Бокс Участники Олимпиады-2016 Жакыпов и Абдрахманов объявили о завершении карьеры
- 14:55 Бокс Бой с Чавесом-младшим поможет "Канело" лучше подготовиться к Головкину - промоутер
- 14:27 Теннис Казахстанец Александр Бублик вышел во второй круг Australian Open
- 14:00 Бокс Я хочу нокаутировать мексиканца, но в ринге может всякое случиться - Абылайхан Хусаинов
- 13:32 Бокс Перед боем в Канаде казахстанский нокаутер Джукембаев провел спарринг с экс-соперником Теренса Кроуфорда
- 13:14 Футбол "Атырау"-2017. Усиление из команды Вайсса
- 13:03 Единоборства Би Джей Пенн вернулся в октагон после 2,5 лет простоя и проиграл нокаутом
- 12:46 Теннис Галина Воскобоева взяла два гейма у соперницы на старте Australian Open
- 12:20 Бокс "На долю секунды GGG проигрывает схватку". Казахстанский психолог провела анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса
- 11:33 Бокс Для Головкина бой с Джеймсом будет большим риском - тренер ДиГейла
- 10:42 Бокс Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с "Канело"
- 10:19 Хоккей Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Салаватом Юлаевым"
- 09:50 Бокс Экс-чемпион в четырех весах раскритиковал Головкина за незнание английского языка
- 09:22 Бокс Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов - спарринг-партнер GGG
- 08:50 Теннис Ярослава Шведова проиграла в первом круге Australian Open
- 08:38 Бокс Почему бой с Джейкобсом может оказаться самым легким испытанием в карьере Головкина
- 08:03 Футбол "Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала"
- 07:47 Бокс Вы видели, как тяжело было Головкину в бою с Бруком? А Джейкобс двигается еще лучше - Брэдли
- Вчера 19:42 Бокс Откровенное интервью Геннадия Головкина
- 12 января 2017 Бокс Перевод пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке
- 11 января 2017 Бокс Видео первой дуэли взглядов Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
- 20 ноября 2016 Футбол Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
- 6 ноября 2016 Футбол Фото с кубкового матча "Астана" - "Иртыш"
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По словам Ермахана Ибраимова, нужно больше доверять молодым боксерам.
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В первую очередь мы - команда. Жизнь человека дороже успешно пройденного этапа "Дакара"- Кульчиков
Исполнительный директор ПК "Астана" - о рисках и жертвах во время гонки.