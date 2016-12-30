Статистика

Новости
- 14:02 Бокс The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина
- 13:24 Теннис Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Брисбене
- 12:59 Бокс Легенды мексиканского бокса призвали Альвареса провести бой с Головкиным в 2017 году
- 12:29 Бокс Команды Альвареса и Чавеса-младшего близки к завершению сделки по их бою
- 11:55 Единоборства Ронда Роузи обратилась к фанатам после поражения нокаутом на 48-й секунде боя
- 11:00 Бокс Джейкобс ответил на критику фанатов, обвинявших его в трусости и нежелании заключать контракт на бой с Головкиным
- Вчера 21:39 Около спорта С Новым годом! Как спортсмены поздравляют казахстанцев с праздником
- Вчера 20:41 Футбол Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в "Бенфику"
- Вчера 19:53 Футбол Спортивный директор "Валенсии" рассказал о трансфере хавбека "Астаны" Максимовича
- Вчера 19:03 Бокс Геннадий Головкин на трех языках поздравил фанатов с Новым годом
- Вчера 18:25 Бокс Старейший в мире журнал о боксе назвал Геннадия Головкина лучшим иностранным бойцом года
- Вчера 17:47 Около спорта Стрелявших в Расула Мирзаева сняла камера видеонаблюдения
- Вчера 16:53 Бокс Фанаты в 2017 году хотят увидеть бои Головкин - Альварес и МакГрегор - Мейвезер - СМИ
- Вчера 16:01 Летняя Олимпиада Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов и Василий Левит поздравили читателей Vesti.kz c Новым годом
- Вчера 15:24 Единоборства Аманда Нуньес после убедительной победы над Рондой Роузи потроллила соперницу
- Вчера 14:45 Единоборства Спарринги с Рондой Роузи - честь для меня - Фируза Шарипова
- Вчера 14:15 Бокс Казахстанка Фируза Шарипова может стать спарринг-партнером Ронды Роузи
- Вчера 13:59 Около спорта Расул Мирзаев доставлен в больницу после вооруженного нападения и избиения на улице в Москве
- Вчера 13:30 Футбол "Кайрат" интересуется капитаном голландского "Витесса"
- Вчера 12:54 Единоборства Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Амандой Нуньес
- Вчера 12:43 Ралли На Africa Eco Race-2017 Казахстан будет представлен двумя экипажами
- Вчера 12:21 Единоборства Забудьте про Ронду Роузи! - Аманда Нуньес
- Вчера 12:01 Единоборства Видео боя Ронда Роузи - Аманда Нуньес на турнире UFC 207
- Вчера 11:49 Единоборства Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC
- Вчера 11:30 Единоборства Коди Гарбрандт нанес Доминику Крузу первое поражение за девять лет и стал новым чемпионом UFC
- Вчера 11:22 Футбол Главный тренер "Челси" Антонио Конте получил травму на тренировке команды
- Вчера 10:39 Теннис Михаил Кукушкин проиграл 17-летнему австралийцу на турнире в Брисбене
- Вчера 10:13 Бокс Сначала хочу увидеть защиту титула Сондерса против Альвареса, а потом - бой с Головкиным - Уоррен
- Вчера 09:31 Бокс Российское издание не включило Геннадия Головкина в первую тройку рейтинга P4P
- Вчера 09:09 Бокс Британские СМИ назвали Головкина королем, а бой с Джейкобсом - прелюдией перед Альваресом
- 30 декабря 2016 Футбол 100 лучших голов мирового футбола в 2016 году
- 25 декабря 2016 Единоборства Как Куат Хамитов дебютировал в Fight Nights Global
- 24 декабря 2016 Велокоманда "Астана" Гонщик "Астаны" Фоминых рассказал о возвращении в велоспорт после падения со скалы
- 16 декабря 2016 Бокс Видео презентации заявки Казахстана для проведения конвенции WBC в 2017 году
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
- 20 ноября 2016 Футбол Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
- 6 ноября 2016 Футбол Фото с кубкового матча "Астана" - "Иртыш"
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Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
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Легенды мексиканского бокса призвали Альвареса провести бой с Головкиным в 2017 году
Они отметили важность этого поединка для мексиканца.
Сегодня 12:59 4 2248
Команды Альвареса и Чавеса-младшего близки к завершению сделки по их бою
Ожидается, что поединок пройдет 6 мая в промежуточном весе.
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Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в "Бенфику"
В лиссабонском клубе выступают его два партнера по молодежной сборной Сербии.
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