Статистика

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Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 0:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 0:0
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 11:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 06:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Джейкобс ответил на критику фанатов, обвинявших его в трусости и нежелании заключать контракт на бой с Головкиным  
Джейкобс ответил на критику фанатов, обвинивших его
в нежелании заключать контракт на бой с Головкиным

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Мировой футбол / 30 декабря 07:47
100 лучших голов мирового футбола в 2016 году
 
100 лучших голов мирового футбола в 2016 году
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

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