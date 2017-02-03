Статистика

Новости
- 00:17 Универсиада Анонс, 6 февраля. "Золотой" шанс Казахстана в лыжных гонках на Универсиаде-2017
- 00:03 Около спорта Шарипова обошла Роузи и Тейт в рейтинге самых сексуальных девушек в мире единоборств
- Вчера 23:23 Футбол Экс-полузащитник "Гамбурга" Иличевич забил первый гол за "Кайрат"
- Вчера 22:52 Универсиада Шведы и чехи часто провоцируют и бьют исподтишка. В полуфинале будет война! - Ибрайбеков
- Вчера 22:19 Теннис Юлия Путинцева проиграла в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге
- Вчера 22:15 Универсиада У нас нет звезд и профессионалов. Государство не финансирует наших хоккеистов - тренер Швеции
- Вчера 21:55 Универсиада Южная Корея приблизилась к Казахстану в медальном зачете Универсиады-2017
- Вчера 21:40 Универсиада Сборная Казахстана по хоккею победила Швецию и вышла в полуфинал Универсиады-2017
- Вчера 21:30 Бокс Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC из-за допингового скандала
- Вчера 20:54 Футбол Экс-тренер "Кайрата" возглавил "Ордабасы"
- Вчера 20:40 Бокс Известный американский тренер объяснил, почему Альварес может победить Головкина
- Вчера 20:09 Футбол Болгарский тренер покинул "Алтай" после исключения клуба из премьер-лиги - СМИ
- Вчера 19:46 Хоккей Дубль Рымарева помог "Торпедо" победить "Ермак" и набрать 100-е очко в ВХЛ
- Вчера 19:07 Хоккей "Барыс" обыграл рижское "Динамо" и одержал 30-ю победу в КХЛ
- Вчера 18:41 Универсиада Определился соперник победителя матча Казахстан - Швеция в полуфинале Универсиады-2017
- Вчера 17:58 Единая лига ВТБ Баскетболисты "Астаны" потерпели четвертое подряд поражение в Единой лиге ВТБ
- Вчера 17:41 Футбол Владельцы "Интера" хотят пригласить Антонио Конте на пост главного тренера
- Вчера 17:06 Универсиада Букмекеры сделали прогноз на хоккейный матч Казахстан - Швеция в плей-офф Универсиады-2017
- Вчера 16:37 Универсиада Прямая трансляция хоккейного матча Казахстан - Швеция в плей-офф Универсиады-2017
- Вчера 16:12 Универсиада Казахстанец Жумагазиев выиграл "бронзу" в шорт-треке на Универсиаде в Алматы
- Вчера 15:56 Бокс Отец Криса Юбенка заявил о готовности начать переговоры с Геннадием Головкиным
- Вчера 15:29 Бокс Видео всех боев стартовой встречи "Астана Арланс" в новом сезоне WSB
- Вчера 15:25 Бокс Андре Уорд рассказал, почему не состоится бой с Геннадием Головкиным
- Вчера 14:36 Единоборства "Корейский Зомби" одержал победу нокаутом после возвращения в UFC
- Вчера 13:54 Теннис Букмекеры оценили шансы Путинцевой на победу в первом в карьере финале турнира серии WTА
- Вчера 13:14 Универсиада Казахстанские биатлонисты упустили "золото" в смешанной эстафете на Универсиаде-2017
- Вчера 12:54 Бокс Видео полного боя Криса Юбенка-младшего с Ренольдом Куинланом
- Вчера 12:15 Бокс Не думаю, что у Криса хватит сил справиться с Головкиным - проигравший Юбенку боксер
- Вчера 11:31 Футбол Клуб четвертого дивизиона Франции пошутил над "ПСЖ" по поводу покупки Крыховяка
- Вчера 10:58 Теннис Как Юлия Путинцева вышла в первый в своей карьере финал турнира серии WTA
- 3 февраля 2017 Футбол Видео разгрома "Астаной" победителя азиатской Лиги чемпионов
- 3 февраля 2017 Футбол Тренировка "Кайрата" на УТС в Турции
- 1 февраля 2017 Универсиада Фото с главных побед Казахстана во второй медальный день Универсиады-2017
- 29 января 2017 Футбол Видеообзор матча "Астана" - "Рига" 2:0
- 27 января 2017 Бокс Как Ниязымбетова назначали капитаном сборной Казахстана по боксу
- 22 января 2017 Футбол Лучшие моменты матча Казахстан - Россия (0:1) в финале Мемориала Гранаткина
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б
- 21 января 2017 Хоккей Обзор матча "Химик" - "Сарыарка" 1:4
- 18 января 2017 Хоккей Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)
- 5 декабря 2016 Единоборства Фото с Кубка Конфедерации-2016 в Алматы
- 24 ноября 2016 Футбол Фото с матча Лиги Европы "Астана" - АПОЭЛ
Главное
Анонс, 6 февраля. "Золотой" шанс Казахстана в лыжных гонках на Универсиаде-2017
Также в этот день состоится финал в женском хоккее.
Шарипова обошла Роузи и Тейт в рейтинге самых сексуальных девушек в мире единоборств
В него также вошли Янькова и Ванзант.
Сегодня 00:03 8
Экс-полузащитник "Гамбурга" Иличевич забил первый гол за "Кайрат"
В этой игре дубль оформил Жерар Гоу.
Вчера 23:23 2
Шведы и чехи часто провоцируют и бьют исподтишка. В полуфинале будет война! - Ибрайбеков
Он отметил, что команда не поддавалась на провокации соперников.
Вчера 22:52 2
Юлия Путинцева проиграла в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге
Матч продолжался больше двух с половиной часов.
Вчера 22:19 6
У нас нет звезд и профессионалов. Государство не финансирует наших хоккеистов - тренер Швеции
Его команда проиграла Казахстану в четвертьфинале.
Вчера 22:15 7