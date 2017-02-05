Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская выиграла второе "золото" на Универсиаде-2017

Теперь в копилке сборной 11 наград высшей пробы.
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Галина Вишневская. Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская выиграла масс-старт на 12,5 километра на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вишневская, допустив один промах на четырех огневых рубежах, преодолела дистанцию за 36:15.4 минуты. "Серебро" досталось украинке Яне Бондарь (+1:02.3), а "бронза" - россиянке Ларисе Куклиной (+1:13.1).
Другая представительница Казахстана Елизавета Бельченко (+1:27.0) с тремя промахами остановилась в шаге от подиума, став в итоге четвертой. Следом за ней финишировала ее соотечественница Дарья Усанова (+2:10.9), допустившая шесть промахов.
Казахстанки Александра Сасина стала 13-й (+4:22.8), Анастасия Кондратьева - 15-й (+5:41.7), а Алина Райкова не завершила гонку.
Для Вишневской это вторая награда высшей пробы на текущих соревнованиях. Ранее она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
Теперь в копилке сборной Казахстана 11 золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых наград. Медальный зачет здесь.
Все новости Универсиады-2017
Вишневская, допустив один промах на четырех огневых рубежах, преодолела дистанцию за 36:15.4 минуты. "Серебро" досталось украинке Яне Бондарь (+1:02.3), а "бронза" - россиянке Ларисе Куклиной (+1:13.1).
Другая представительница Казахстана Елизавета Бельченко (+1:27.0) с тремя промахами остановилась в шаге от подиума, став в итоге четвертой. Следом за ней финишировала ее соотечественница Дарья Усанова (+2:10.9), допустившая шесть промахов.
Казахстанки Александра Сасина стала 13-й (+4:22.8), Анастасия Кондратьева - 15-й (+5:41.7), а Алина Райкова не завершила гонку.
Для Вишневской это вторая награда высшей пробы на текущих соревнованиях. Ранее она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
Теперь в копилке сборной Казахстана 11 золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых наград. Медальный зачет здесь.
Все новости Универсиады-2017