Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану пятое "золото" Универсиады-2017

Другой казахстанский спортсмен Павел Колмаков стал бронзовым призером соревнований.
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Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану пятое "золото" зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рейхерд в финале соревнований в могуле набрал за свое выступление 79,94 баллов. Другой казахстанский спортсмен Павел Колмаков с результатом 76,95 баллов стал бронзовым призером соревнований в могуле. "Серебро" на счету российского спортсмена Сергея Шимбуева - 79,11 баллов.
Теперь в активе сборной Казахстана 12 медалей - пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Благодаря этому Казахстан занимает второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь.
Напомним, что четвертое "золото" Казахстану на Универсиаде в Алматы принесла Юлия Галышева, которая выиграла в женском могуле.