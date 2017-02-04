Шорт-трекисты принесли Казахстану две медали на Универсиаде в Алматы

Эти награды стали для хозяев соревнований 26-й и 27-й по счету.
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Шорт-трекисты принесли Казахстану две медали зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финал соревнований на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца: Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.
Участникам забега пришлось стартовать дважды, так как Ажгалиев допустил фальстарт. Позже казахстанец реабилитировался по ходу гонки, заняв третье место. Из-за дисквалификации китайца он получит серебряную медаль.
Что касается Никиши, на первых метрах забега его толкнул один из соперников. Казахстанец упал, но быстро поднялся и продолжил гонку. Из-за дисквалификации китайца Никиша получит бронзовую медаль.
Для Казахстана эти медали стали 26-й и 27-й на Универсиаде в Алматы. Хозяева соревнований продолжают удерживать второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь.