Казахстан в три раза превзошел личный рекорд по медалям на Универсиаде в Алматы

В активе сборной вместе с медалью хоккеистов будет 36 завоеванных наград.
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Казахстан в три раза превзошел свое лучшее достижение на зимней Универсиаде по количеству завоеванных медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Универсиада в Алматы войдет в историю казахстанского спорта как самая успешная для наших спортсменов-зимников. Столько медалей, а вместе со стопроцентной наградой мужской сборной по хоккею количество будет равняться 36, в копилке сборной такого еще не бывало.
На прошедших студенческих соревнованиях в испанской Гранаде в 2015-м казахстанцы смогли отметиться 11-ю завоеванными медалями, среди которых пять золотых и шесть серебряных.
Это, в свою очередь, означает, что свой личный рекорд сборная улучшила сразу в три раза. При этом стоит отметить, что Казахстан превзошел свое прошлое достижение уже на четвертый день соревнований в Алматы. На тот момент спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.
Во время написания статьи в копилке казахстанских спортсменов 35 медалей: 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых. Этот результат позволил команде расположиться на втором месте общекомандного медального зачета. Впереди Казахстана лишь российские спортсмены с 70-ю наградами (28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей).
Кроме того, еще одна медаль будет от казахстанских хоккеистов. Правда, какого именно достоинства, пока неизвестно. Финал в мужском хоккее Казахстан - Россия начнется в 15:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию главного матча хоккейного турнира можно посмотреть здесь.
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