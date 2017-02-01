Универсиада-2017 стала для Казахстана самой успешной в истории

На счету хозяев соревнований 15 медалей за четыре дня.
Вчера 16:48
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Галина Вишневская. Фото с сайта almaty2017.com
За четыре дня Казахстан побил собственный рекорд по количеству медалей на одной Универсиаде, передает корреспондент Vesti.kz.
На Играх в Алматы хозяева на данный момент завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.
Ранее самый лучшей результат был достигнут на прошлой зимней Универсиаде-2015. Тогда казахстанцы завоевали пять золотых и шесть серебряных медалей.
"Золото" в Алматы завоевали биатлонистки Алина Райкова и Галина Вишневская, могулисты Дмитрий Рейхард и Юлия Галышева, лыжник Иван Люфт. Также высшую награду в командных соревнованиях добыли фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек.
"Серебро" - в активе биатлонистки Галины Вишневской и фристайлистки Жибек Арапбаевой. Бронзовыми призерами лыжники Анна Стоян и Анна Шевченко (две награды), биатлонист Роман Еремин, конькобежка Екатерина Айдова, фристайлисты Павел Колмаков и Жанбота Алдабергенова.
В общекомандном медальном зачете Казахстан сейчас занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь.
Все новости Универсиады-2017
На Играх в Алматы хозяева на данный момент завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.
Ранее самый лучшей результат был достигнут на прошлой зимней Универсиаде-2015. Тогда казахстанцы завоевали пять золотых и шесть серебряных медалей.
"Золото" в Алматы завоевали биатлонистки Алина Райкова и Галина Вишневская, могулисты Дмитрий Рейхард и Юлия Галышева, лыжник Иван Люфт. Также высшую награду в командных соревнованиях добыли фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек.
"Серебро" - в активе биатлонистки Галины Вишневской и фристайлистки Жибек Арапбаевой. Бронзовыми призерами лыжники Анна Стоян и Анна Шевченко (две награды), биатлонист Роман Еремин, конькобежка Екатерина Айдова, фристайлисты Павел Колмаков и Жанбота Алдабергенова.
В общекомандном медальном зачете Казахстан сейчас занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь.
Все новости Универсиады-2017