Прямая трансляция финала хоккейного турнира Универсиады Казахстан - Россия

Матч начнется в 15:00.
Сегодня 10:46
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 8 февраля, мужская сборная Казахстана по хоккею сыграет в финале Универсиады-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником наших хоккеистов в решающем матче за золотые медали станут игроки сборной России.
Матч пройдет на "Халык Арене" и начнется в 15:00 по времени Астаны. С результатом этой встречи можно будет ознакомиться здесь.
В прямом эфире игру Казахстан - Россия покажет "Хабар". В интернете трансляцию можно посмотреть на официальном сайте телеканала.
Напомним, что в полуфинале Универсиады сборная Казахстана одержала волевую победу над Чехией со счетом 4:1, а российские хоккеисты с таким же счетом обыграли Канаду.