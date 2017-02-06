Сборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале Универсиады-2017

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Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
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Куаныш и К Костанай 3:1
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1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
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Тобол (U-21) Левски Кр 19:00
Кайрат Сплит РНК 20:00
Иртыш Вардар 20:30
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
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Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 0:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
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Майнц Аугсбург 01:30
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Арсенал Халл Сити 18:30
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Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
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Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
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Тобол (U-21) Левски Кр 19:00
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Иртыш Вардар 20:30
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Иртыш Алашкерт
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Астана Железничар
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
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ПСЖ Барселона 01:45
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СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
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Казахстан Беларусь 19:00
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Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея
Таиланд Казахстан
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Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
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Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Кулагер Номад
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
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Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
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Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
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Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
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Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
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Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Павлодар Тараз
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Атырау Есиль СК
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Сборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале Универсиады-2017

Победную шайбу забросил нападающий из КХЛ.

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44 Комментария
Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Зимняя Универсиада
Финал
Казахстан (студенческая) - Россия (студенческая) 0:1

Голы: Ильин, 41 (0:1)
Сборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале мужского хоккейного турнира Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 8 февраля, на "Халык Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь

Исход матча Казахстан - Россия решился на 42-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Даниил Ильин. Интересно, что 21-летний Ильин в этом сезоне провел 17 матчей за нижегородское "Торпедо" в КХЛ.

Таким образом, сборная России в шестой раз и во второй подряд выиграла золотые медали Универсиады. 

Добавим, что бронзовые медали Универсиады-2017 выиграла сборная Канады, которая победила Чехию - 4:3. 









Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz


Все новости Универсиады-2017
  Комментариев: 44
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Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 17:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1990
таки и не забили
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 17:24
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
ARYSTAN, язык не поворачивается упрекнуть игроков. Сделали что смогли, боролись до конца.
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 17:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Ну что ж г-н Старыгин слив засчитан иди прямо в консульство России и меняй гражданство
Ответить -2
 
Fankz Сегодня 17:26
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
Рауан Еркебаев, глупость написал(( Такая рубка, так старались, но наши игроки в основном из Чемпионата РК, а у соперника из КХЛ и ВХЛ
Ответить 0
 
almass sarsenbaiyev Сегодня 17:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Соседи могли бы подарить победу хозяевам
Ответить -3
 
Ulan Сегодня 17:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
almass sarsenbaiyev,сондай сана сезімнен құтылу керек біреуге жалтақтамай
Ответить 0
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 17:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1532
Обидное поражение,а российский тренер за неприличный жест наказать надо!!
Ответить 2
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 17:24
Статус: Профи
Рейтинг: 344
Марат Жулдаспаев ,а что он показал?
Ответить 0
 
серик Сегодня 17:21
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
оказались не пригодными для статуса победителей, привыкли оставаться на вторых ролях
Ответить -1
 
Ержан79 Сегодня 17:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 538
Очень жаль, Россия хоть и играла в три звена но смотрелась лучше.
Ответить 0
 
Бахытжан Асылбеков Сегодня 17:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 682
Сука тренер СРФ
Ответить 0
 
Kazakhstan Сегодня 17:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Мотивация нету играли не уверенно вопрос тренеру почему не нестроили ребят.
Ответить 0
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 17:24
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Эхххххх
Ответить 0
 
серик Сегодня 17:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
вчера в матче с чехами летали, а сегодня глаза не горели, тяжело двигались
Ответить 0
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 17:25
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Че там этот тренер РФ показал я не заметил
Ответить 0
 
Fater Сегодня 17:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1047
Старыгин и помощники позорники виноваты. набрали меланхоликов без эмоций, тактика трусливая. защитники боятся подключаться к атаке. некоторые вообще защитники деревынные, тренера коучингом не занимаются стоят на мостике как воду в рот набрали, Российский тренер на судей наезжает. и работает на лавке наши сточят...тьфу, с Тренерами наши ошиблись, надо было брать бойцов по хароактеру кто будет все 60 минут биться и носиться а не мяготелых р(((
Ответить 1
 
Balg Сегодня 17:26
Статус: Профи
Рейтинг: 329
Их высокомерию нет предела,что у их тренеров,игроков и их болельщиков!!!Их сборная оказалась сильнее,но манеры наших соперников выводят из себя!Нашей сборной спасибо,ни к кому из наших претензии быть не должно, особенно Кудрявцеву,Алга Казахстан,мы сильней и мы победим!
Ответить 3
 
Fankz Сегодня 17:42
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
Balg, а в чем высокомерие-то? простецкий такой народ оттуда на наших трибунах, поддерживали своих, оно и понятно, ничего особенного. На жест тренера, честно скажу, если бы не комментарий Райляна, можно и не обращать внимания. Его хамство это его проблемы.
Ответить 0
 
Кастер Нурсерик Сегодня 17:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Өкіншті ақ, әрине, бірақ қайыры болар әлі)
Ответить 0
 
Жанибек Сариев Сегодня 17:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Достойно проиграл сколько момент было забыть большинство судья Нам тоже помогал много российские сборные профессиональные хоккеисты КХЛ и ВХЛ
Ответить 0
 
Нургиса Игибаев Сегодня 17:28
Статус: Профи
Рейтинг: 419
З ое место Канады которые выиграли Канаду.исправьте
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 17:28
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
Упрекнуть не за что, старались по максимуму, характер показали. Ничего, парни, ваша победа в 2019 в Красноярске)
Ответить 0
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 17:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1532
Сейткамал Карымсаков,помощник тренера в сторону Казахстана показал факью на полусогнутых руках,типа нате выкусите,урод он моральный дебил,даже наш коментатор сказал об этом!!
Ответить 1
 
Fan KZ Сегодня 17:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
Марат Жулдаспаев , ну шо делать, уровень такой...у тренера
Ответить 0
 
Жанибек Сариев Сегодня 17:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Пусть Россия выиграет сколько деньги экономим из бюджета
Ответить -3
 
Fankz Сегодня 17:37
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
Жанибек Сариев , а в чем экономия-то?
Ответить 0
 
Ержан79 Сегодня 17:39
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 538
Fankz, Он имел ввиду премиальных))
Ответить 0
 
SuperNuridin Сегодня 17:33
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
По мачт тв смотрел игру, российские комментаторы как обычно ноют, типа их засуживают и казахам судьи помогают, почему так, независимо с кем они играют, у них всегда страх теории заговора против рф!
А когда их игрок головой в шлеме ударил нашего в лицо, то тут ничего страшного.
Ответить 0
 
Айжан Иманалиева Сегодня 17:33
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Канада победила Канаду))))) автор жжешь
Ответить 0
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 17:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 163
Трудно наших упрекнуть. но вот так игра сегодня сложилась. Не сказать, что сборная России уж так сильна, но хватило, чтобы обыграть наших ребят. Кудрявцев молодец парень, будет с него толк. Всех с серебром.
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 17:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1461
Слабаки и помощь судей непомогла,в равных составах ничего создать не смогли и это при том что россияне играли в три звена.Надо было постоянно прессинговать и играть на скорости чтобы соперник выдохся.Попробывали было но быстро сами сдулись считаю второе место по заслугам.
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 17:43
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
prymypyl, ну с чего слабаки-то? Против игроков КХЛ и ВХЛ выглядели очень достойно и всего 1 (ОДНО) очко отделило от победы.
Ответить 0
 
нгоро-нгоро Сегодня 17:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Судьи изо всех сил тянули казахов, но увы... Не получилось))) Браво Россия, красавцы парни!!! Всех нагнули, и главное кануков , хе-хе!
Ответить -1
 
Галина Кудабаева Сегодня 17:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 132
всех легко выигрывали пока не попался серьезный противник и все , сразу не кому забить нет лидера способного решить исход матча , потому что в своих клубах на вторых третьих ролях.
Ответить 0
 
Мурат Смагулов Сегодня 17:41
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Мы играли дома! И поражение убило. В Алматы нет такой фан-поддержки как у "Барыса." Трибуны не гнали наших хоккеистов. Нужно было из Астаны автобус болельщиков отправить а то гляди и может выиграли бы. Игра была до первого гола. Так что есть над чем работать нужен хороший тренер в молодежную сборную и соответственно у нас в первой сборной не будет проблем со сменой поколений. Наши лидеры Михайлис- Гренц- Евдокимов сегодня себя не проявили.
Ответить 0
 
Алимжан Мендибай Сегодня 17:42
Статус: Профи
Рейтинг: 307
Лучше в Канаде, чем в России. Бы игры Каз и Канада
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 17:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Fankz это у нас ВХЛ и КХЛовцы играли у них чисто ВХЛ ,глупость это твоей голове если ты не видишь очевидного,наши хоккеисты и по габаритнее и по техничнее и по скорости их обходили но сегодня я этого не увидел ,Старыгин стоит как истукан ну пускай стоит а наши хоккеисты да уже по 1 пер.можно было разглядеть что обреченные ,а скамейку России смотрел????заведенные все злые вышли ,даже помощники там какие то агрессивные ,а наш истукан сделал свое дело
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Ержан79 Сегодня 17:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 538
Рауан Еркебаев, Писали же что забил Ильин из Торпедо НН из КХЛ...
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Алимжан Мендибай Сегодня 17:42
Статус: Профи
Рейтинг: 307
Мне жаль ребята. И очень обидно
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фидель кастро Сегодня 17:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 217
Проиграли потому что комментировал матч мамбетянин конченный с гнусавым голосом которому только кизяк жевать. Когда он что нибудь комментирует наши по любому проигрывают . сколько матчей смотрел барыса с ним наши всегда попадали. Еще его французкий акцент еще больше добавляет горечи к паражениям
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Алимжан Мендибай Сегодня 17:43
Статус: Профи
Рейтинг: 307
Спасибо за Усть-Каменогорск. Ребята молодцы!
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Fankz Сегодня 17:45
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3616
Не, ну не понимаю почему такие заголовки, типа "Проиграли..."
Серебряные, всего одно очко отделило от победы, играли достойно. Молодцы, парни.
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Фанат Сегодня 17:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1193
Ну что критики Барыса и Занковца нашли достойную замену основным игрокам Барыса из универ.сборной,а это второй эшелон нашей сборной и барыса,так что напрасно критикуете Занковца пока некем усилить и это правда !!!! Универ.сборной спасибо,молодцы!!! Они не виноваты нету прогресса у молодежи видно они переросли наших специалистов,при всем уважении к ним,но молодежь топчится на месте !!!Этот турнир наглядно показал как начались игры на вылет--качество передач плачевно,защитники абсолютно не щелкают и не подключаются,много пробросов и выбросов,проблема с заходом в чужую зону и т.д !!! Вратарю Кудрявцеву респект !!! Надо как можно больше игроков наших задействовать в ВХЛ !!! Мы дрогнули перед россиянами играющими в ВХЛ все наши болячки повылазили сразу !!! Надо приглашать специлистов из за рубежа для детей и молодежи !!! СПАСИБО УНИВЕР.СБОРНОЙ,но осадок на душе остался !!!
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muhtar amanov Сегодня 17:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Достойно . Молодцы наши показали что могут на равных биться с россиянами.
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