Сборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале Универсиады-2017

Победную шайбу забросил нападающий из КХЛ.
Сегодня 17:19
Ссылки по теме:
- Канадские хоккеисты обыграли чехов в матче за третье место на Универсиаде-2017 в Алматы
- Казахстанские хоккеисты проиграли третий подряд финал на Универсиадах
- Фото с финального матча Универсиады-2017 Казахстан - Россия
Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Зимняя УниверсиадаСборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале мужского хоккейного турнира Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Финал
Казахстан (студенческая) - Россия (студенческая) 0:1
Голы: Ильин, 41 (0:1)
Финал
Казахстан (студенческая) - Россия (студенческая) 0:1
Голы: Ильин, 41 (0:1)
Игра проходила сегодня, 8 февраля, на "Халык Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь.
Исход матча Казахстан - Россия решился на 42-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Даниил Ильин. Интересно, что 21-летний Ильин в этом сезоне провел 17 матчей за нижегородское "Торпедо" в КХЛ.
Таким образом, сборная России в шестой раз и во второй подряд выиграла золотые медали Универсиады.
Добавим, что бронзовые медали Универсиады-2017 выиграла сборная Канады, которая победила Чехию - 4:3.
Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Все новости Универсиады-2017