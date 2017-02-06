Канадские хоккеисты обыграли чехов в матче за третье место на Универсиаде-2017 в Алматы

Позднее сегодня в финале сыграют сборные Казахстана и России.
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Фото с сайта almaty2017.com
Мужская студенческая сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче за третье место на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в "Халык Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу канадцев.
Позднее сегодня, 8 февраля, состоится финал, в котором встретятся сборные Казахстана и России. Начало игры в 15:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Добавим, что на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале. Тогда сильнее оказались россияне - 3:1. Предстоящий финал станет для сборной Казахстана третьим кряду. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
Встреча команд, прошедшая в "Халык Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу канадцев.
Позднее сегодня, 8 февраля, состоится финал, в котором встретятся сборные Казахстана и России. Начало игры в 15:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Добавим, что на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале. Тогда сильнее оказались россияне - 3:1. Предстоящий финал станет для сборной Казахстана третьим кряду. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.