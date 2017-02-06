Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана по хоккею на победу в финале Универсиады с Россией

Встреча начнется в 15:00 по времени Астаны.
Сегодня 10:25
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 8 февраля, мужская сборная Казахстана по хоккею сыграет в финале Универсиады-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперниками казахстанцев будут действующие победители турнира - хоккеисты из России. Встреча пройдет в "Халык Арене" и начнется в 15:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал "Хабар".
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются россияне. Так, коэффициент на победу сборной России составляет 2.05, тогда как на успех Казахстана - 2.82. На то, что основное время игры завершится ничьей, коэффициент равен 4.25.
Добавим, что на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале. Тогда сильнее оказались россияне - 3:1. Предстоящий финал станет для сборной Казахстана третьим кряду.
В матче за третье место встретятся сборные Канады и Чехии. Эта игра начнется в 11:00 по времени Астаны.
Соперниками казахстанцев будут действующие победители турнира - хоккеисты из России. Встреча пройдет в "Халык Арене" и начнется в 15:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал "Хабар".
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются россияне. Так, коэффициент на победу сборной России составляет 2.05, тогда как на успех Казахстана - 2.82. На то, что основное время игры завершится ничьей, коэффициент равен 4.25.
Добавим, что на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале. Тогда сильнее оказались россияне - 3:1. Предстоящий финал станет для сборной Казахстана третьим кряду.
В матче за третье место встретятся сборные Канады и Чехии. Эта игра начнется в 11:00 по времени Астаны.