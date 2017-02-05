Сборная России по хоккею победила Канаду и стала первым финалистом Универсиады-2017

Второй финалист определится во встрече Казахстан - Чехия.
Сегодня 18:28
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Фото с сайта almaty2017.com
Мужская сборная России по хоккею стала первым финалистом Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 7 февраля, в полуфинале россияне победили Канаду - 4:1. На прошлой Универсиаде россияне стали победителями.
Второй финалист определится в матче Казахстан - Чехия, который начнется в 19:30 по времени Астаны. На групповом этапе казахстанцы разгромили чехов со счетом 8:0.
Финал хоккейного турнира Универсиады-2017 пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны.
Все новости Универсиады
Сегодня, 7 февраля, в полуфинале россияне победили Канаду - 4:1. На прошлой Универсиаде россияне стали победителями.
Второй финалист определится в матче Казахстан - Чехия, который начнется в 19:30 по времени Астаны. На групповом этапе казахстанцы разгромили чехов со счетом 8:0.
Финал хоккейного турнира Универсиады-2017 пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны.
Все новости Универсиады