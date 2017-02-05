Казахстанские хоккеисты одержали волевую победу над Чехией и вышли в финал Универсиады-2017

Как и два года назад, соперником станет Россия.
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Фото с сайта almaty2017.com
Зимняя УниверсиадаМужская сборная Казахстана по хоккею победила Чехию в полуфинале Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
1/2 финала
Казахстан (студенческая) - Чехия (студенческая) 4:1
Голы: Арност, 16 (0:1); Савенков, 17 (1:1); Гренц, 30 (2:1); Акользин, 31 (3:1); Анциферов, 42 (4:1)
1/2 финала
Казахстан (студенческая) - Чехия (студенческая) 4:1
Голы: Арност, 16 (0:1); Савенков, 17 (1:1); Гренц, 30 (2:1); Акользин, 31 (3:1); Анциферов, 42 (4:1)
Игра, которая проходила сегодня, 7 февраля, на "Халык Арене", завершилась со счетом 4:1. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.
К удивлению многих сборная Казахстана уступала в счете по ходу матча. На 17-й минуте Даниэль Арност стал первым игроком, который поразил ворота хозяев на этой Универсиаде. Довольно быстро казахстанские хоккеисты отыгрались. Уже на 18-й минуте капитан Константин Савенков сделал счет равным - 1:1.
Во втором периоде зрители увидели еще две заброшенные шайбы, которые были заброшены за 44 секунды. На 31-й минуте Дмитрий Гренц вывел сборную Казахстану вперед, а следом Павел Акользин увеличил преимущество.
В заключительном периоде казахстанцы, несмотря на громадное игровое преимущество, забросили только одну шайбу. На 43-й минуте ее на свой счет записал Алексей Анциферов.
В финале сборная Казахстана встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Интересно, что и на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале (1:3), а Канада и Чехия - в матче за третье место (6:2).
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