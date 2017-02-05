Полуфинал с Чехией идет в эти минуты.
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Фото с сайта almaty2017.com
Мужская сборная Казахстана по хоккею пропустила первую шайбу на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось в полуфинальном матче с Чехией, который проходит в эти минуты на "Халык Арене".
На 17-й минуте чехи вышли вперед, но уже на 18-й казахстанцы сравняли счет - 1:1. Шайбы на свой счет записали Даниэль Арност и Константин Савенков.
На момент публикации новости в матче идет конец первого периода. В прямом эфире игру показывает телеканал KazSport.
"Сухая" серия сборной Казахстана на Универсиаде-2017 составляла 257 минут. В матче с Чехией ворота хозяев турнира защищает Сергей Кудрявцев, на клубном уровне выступающий за "Алтай-Торпедо".
Отметим, что на групповом этапе сборная Казахстана разгромила Чехию со счетом 8:0.
Все новости Универсиады
Это случилось в полуфинальном матче с Чехией, который проходит в эти минуты на "Халык Арене".
На 17-й минуте чехи вышли вперед, но уже на 18-й казахстанцы сравняли счет - 1:1. Шайбы на свой счет записали Даниэль Арност и Константин Савенков.
На момент публикации новости в матче идет конец первого периода. В прямом эфире игру показывает телеканал KazSport.
"Сухая" серия сборной Казахстана на Универсиаде-2017 составляла 257 минут. В матче с Чехией ворота хозяев турнира защищает Сергей Кудрявцев, на клубном уровне выступающий за "Алтай-Торпедо".
Отметим, что на групповом этапе сборная Казахстана разгромила Чехию со счетом 8:0.
Все новости Универсиады