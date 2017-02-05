Прямая трансляция хоккейного матча Казахстан - Чехия в полуфинале Универсиады-2017

Начало этой игры - в 19:30 по времени Астаны.
Сегодня 18:43
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 7 февраля, мужская сборная Казахстана по хоккею сыграет в полуфинале Универсиады-2017 в Алматы.
В рамках полуфинала хозяева соревнований встретятся с Чехией. Этот матч пройдет на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны.
В прямом эфире игру Казахстан - Чехия покажет KazSport. В интернете трансляцию канала можно смотреть на его официальном сайте.
Отметим, что Казахстан и Чехия встречались в групповом раунде Универсиады. Тогда команда Сергея Старыгина забросила соперникам восемь безответных шайб (8:0).
Победитель матча Казахстан - Чехия в финале сыграет с Россией, которая обыграла Канаду (4:1).
Завтра, 8 февраля, в 11:00 стартует матч за третье место, а финал начнется в 15:00. Игры пройдут на "Халык Арене".
Все новости Универсиады
В рамках полуфинала хозяева соревнований встретятся с Чехией. Этот матч пройдет на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны.
В прямом эфире игру Казахстан - Чехия покажет KazSport. В интернете трансляцию канала можно смотреть на его официальном сайте.
Отметим, что Казахстан и Чехия встречались в групповом раунде Универсиады. Тогда команда Сергея Старыгина забросила соперникам восемь безответных шайб (8:0).
Победитель матча Казахстан - Чехия в финале сыграет с Россией, которая обыграла Канаду (4:1).
Завтра, 8 февраля, в 11:00 стартует матч за третье место, а финал начнется в 15:00. Игры пройдут на "Халык Арене".
Все новости Универсиады