Сборная Казахстана по хоккею стала лучшей командой группового этапа Универсиады-2017

Только три команды завершили этот раунд без поражений.
Вчера 23:14
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Фото с сайта almaty2012.com
Мужская сборная Казахстана по хоккею стала лучшей командой на групповом этапе Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Сергея Старыгина выиграли три матча с общим счетом 35:0 и опередили Россию (35:1). Еще одной командой, завершившей групповой этап без поражений, стала Канада (25:3). Всего же в хоккейном турнире принимает участие 12 сборных.
В четвертьфинале Казахстан сыграет со Швецией. Матч пройдет 5 февраля на "Халык Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны.
Стоит отметить, что Казахстан и Швеция встречались во втором группы А. Тогда хозяева Универсиады-2017 забросили скандинавам пять безответных шайб (5:0).
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