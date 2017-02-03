Казахстанские биатлонисты упустили "золото" в смешанной эстафете на Универсиаде-2017

На последнем этапе Россия смогла вырвать победу у Казахстана.
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Сборная Казахстана по биатлону завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первой на дистанцию ушла Галина Вишневская, допустившая в итоге три промаха, но опередившая конкуренток на 30 секунд. Следом за ней стартовала Дарья Усанова, отстрелявшая на ноль и увеличившая отрыв до одной минуты 20 секунд.
Третьим на дистанцию от Казахстана ушел Василий Подкорытов, который на первом же огневом рубеже допустил четыре промаха и отправился на штрафной круг. Вторую стрельбу казахстанец завершил с одним промахом, но в итоге преимущество перед командой России сократилось до 15 секунд.
Завершать эстафету от Казахстана вышел Антон Пантов, пришедший на первый огневой рубеж вместе с российским биатлонистом Сергеем Корыстылевым. В итоге оба отстреляли на ноль. А вот на втором огневом рубеже россиянин допустил один промах, а казахстанец - два.
В итоге золотая награда досталась биатлонистам из России, а серебряная - Казахстану. Бронзовым призером стала сборная Украины.
Для Казахстана эта медаль стала 22-й на Универсиаде в Алматы. Казахстанские спортсмены продолжают удерживать второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады в Алматы