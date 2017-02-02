Лыжники принесли Казахстану девятое "золото" Универсиады

Казахстанцы победили в смешанном командном спринте.
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На проходящей в Алматы Универсиаде-2017 сегодня, 4 февраля, состоялись соревнования у лыжников в смешанном командном спринте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина показала лучший результат (18:23.48) и принесла в копилку сборной девятую золотую медаль.Следом расположились команды Франции (18:28.67) и России (18:29.50).
Еще одна казахстанская пара Ольга Мандрика - Сергей Малышев показала шестой результат (19:11.72).
Отметим, что именно Шевченко завоевала для Казахстана первую медаль текущей Универсиады, став третьей в индивидуальной гонке на пять километров классическим ходом.
Напомним, сегодня еще одну "бронзу" Универсиады в конькобежном спорте Казахстану принесла Екатерина Айдова.