Екатерина Айдова завоевала вторую "бронзу" Универсиады

Конькобежка стала третьей на 1 000 метров.
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 4 февраля, Казахстан выиграл очередную "бронзу" на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Награду стране принесла Екатерина Айдова, которая стала третьей на дистанции 1 000 метров в соревнованиях по конькобежному спорту.
Казахстанская спортсменка поначалу показывала лучшее время, но в итоге показала на финише лишь третий результат - 1:19.53. Первое место заняла россиянка Александра Качуркина (1:19.10), второй стала Ким Хьюн-Юн из Южной Кореи (1:19.19).
Напомним, ранее на Универсиаде Айдова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров и остановилась в шаге от пьедестала на 500-метровке.