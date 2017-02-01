Екатерина Айдова остановилась в шаге от медали Универсиады в Алматы на 500-метровке

Казахстанка стала только четвертой.
Вчера 13:12
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Екатерина Айдова. Фото с сайта almaty2017.com
Лидер сборной Казахстана по конькобежному спорту Екатерина Айдова остановилась в шаге от медали зимней Универсиады, которая проходит в Алматы, на дистанции 500 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Айдова, набрав в сумме двух забегов 78,84, стала четвертой. "Золото" завоевала Ким Хьюн-Юн из Южной Кореи - 77,83. За ней расположились японка Ариса Суджимото - 78,52 и россиянка Александра Качуркина - 78,71.
Напомним, что Екатерина Айдова стала бронзовой призеркой Универсиады в Алматы на дистанции 1 500 метров. Все новости Универсиады-2017