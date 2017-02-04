Казахстанские лыжницы выиграли "серебро" в эстафете на Универсиаде-2017

Теперь в копилке сборной 24 медали.
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Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанские лыжницы Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова выиграли "серебро" в эстафете "три по пять" километров на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанское "трио" преодолело дистанцию за 43:17.2 минуты, уступив победителям 52.1 секунды. "Золото" в этой дисциплине завоевала сборная России. Третьими стали спортсменки из Франции (+1:46.1).
Для сборной Казахстана это "серебро" стало четвертым. Также в копилке команды десять золотых и десять бронзовых наград.
Напомним, что казахстанские спортсмены продолжают удерживать второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады в Алматы