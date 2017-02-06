Лыжник Сергей Малышев завоевал для Казахстана 35-ю медаль Универсиады-2017

Еще один казахстанец остановился в шаге от подиума.
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Фото с сайта almaty2017.com
Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанский лыжник Сергей Малышев выиграл "бронзу" в масс-старте на 30 километров на зимней Универсиаде-2017, проходящей в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финишном спринте Малышев (+0.5) уступил двум россиянам - Дмитрию Ростовцеву (1 час и 19:37.5 минуты) и Валерию Гонтарю (+0.3), завоевавшим "золото" и "серебро" соответственно.
Еще один представитель Казахстана Виталий Пухкало финишировал четвертым, уступив победителю 21,1 секунды.
Для сборной Казахстана эта медаль стала 35-й на Универсиаде-2017. Всего в копилке команды 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград.
Добавим, что в активе Малышева теперь две медали Универсиады-2017. Ранее он завоевал "серебро" в составе сборной Казахстана в командной эстафете четыре по 7,5 километра.
Медаль в лыжной гонке стала предпоследней в программе Универсиады-2017 в Алматы. 8 февраля будут разыграны "золото" и "бронза" в мужском хоккейном турнире. В финале встретятся сборные России и Казахстана, а в матче за третье место играют канадцы и чехи.
Все новости Универсиады-2017
В финишном спринте Малышев (+0.5) уступил двум россиянам - Дмитрию Ростовцеву (1 час и 19:37.5 минуты) и Валерию Гонтарю (+0.3), завоевавшим "золото" и "серебро" соответственно.
Еще один представитель Казахстана Виталий Пухкало финишировал четвертым, уступив победителю 21,1 секунды.
Для сборной Казахстана эта медаль стала 35-й на Универсиаде-2017. Всего в копилке команды 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград.
Добавим, что в активе Малышева теперь две медали Универсиады-2017. Ранее он завоевал "серебро" в составе сборной Казахстана в командной эстафете четыре по 7,5 километра.
Медаль в лыжной гонке стала предпоследней в программе Универсиады-2017 в Алматы. 8 февраля будут разыграны "золото" и "бронза" в мужском хоккейном турнире. В финале встретятся сборные России и Казахстана, а в матче за третье место играют канадцы и чехи.
Все новости Универсиады-2017