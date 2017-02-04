Казахстан завоевал 25-ю медаль на Универсиаде-2017 в Алматы

Ее принесли лыжники в командной эстафете.
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На зимней Универсиаде-2017 в Алматы прошли соревнования у лыжников в командной эстафете четыре по 7,5 километра, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победу в гонке одержала сборная России с результатом один час и 12:49.3 минуты. "Серебро" досталось казахстанской команде в составе Сергея Малышева, Виталия Пухкало, Рината Мухина и Олжаса Климина, уступившей россиянам 1,8 секунды. "Бронза" у спортсменов из Чехии (+2:02.5).
Для сборной Казахстана эта медаль стала 25-й на Универсиаде-2017. Всего в копилке команды десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.
Ранее состоялась эстафета у женщин три по пять километров, где казахстанские лыжницы - Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова - завоевали "серебро", уступив россиянкам.
Напомним, что казахстанские спортсмены продолжают удерживать второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады в Алматы