Сборная Казахстана гарантировала себе второе место в медальном зачете Универсиады-2017

Главный конкурент лишился математических шансов догнать хозяев соревнований.
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Фото с сайта almary2017.com
Сборная Казахстана заняла второе место в медальном зачете Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Выиграла же Россия, которая завоевала 68 наград (27+26+15). Следом за ней идет Казахстан - 34 (11+7+16), а третьей стала Южная Корея - 21 (11+5+5).
Завтра, 8 февраля, Универсиады состоится лыжный масс-старт на 30 километров и матчи за медали в хоккее.
Сборная Южной Кореи лишились математических шансов, чтобы догнать Казахстан, так как ее спортсмены не примут участие в соревнованиях заключительного дня.
На Универсиаде-2017 награды на данный момент выиграли представители 25 стран. С медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады
Выиграла же Россия, которая завоевала 68 наград (27+26+15). Следом за ней идет Казахстан - 34 (11+7+16), а третьей стала Южная Корея - 21 (11+5+5).
Завтра, 8 февраля, Универсиады состоится лыжный масс-старт на 30 километров и матчи за медали в хоккее.
Сборная Южной Кореи лишились математических шансов, чтобы догнать Казахстан, так как ее спортсмены не примут участие в соревнованиях заключительного дня.
На Универсиаде-2017 награды на данный момент выиграли представители 25 стран. С медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады