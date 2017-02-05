Женская сборная Казахстана по шорт-треку выиграла "бронзу" в эстафете на Универсиаде-2017

Победителями стали представители Южной Кореи.
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Фото с сайта almaty2017.com
Женская сборная Казахстана по шорт-треку выиграла "бронзу" в эстафете на 300 метров на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале, который проходил сегодня, 7 февраля, выступали команды Казахстана, Южной Кореи, Японии и Китая.
Победителями эстафеты стали кореянки, второе место заняли китаянки, а третьими финишировали казахстанки.
В составе женской сборной Казахстана выступали Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбуссинова.
Эта медаль стала для Казахстана пятой за сегодняшний день. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко, биатлонист Роман Пантов и шорт-трекист Денис Никиша стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 33 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
Все новости Универсиады
В финале, который проходил сегодня, 7 февраля, выступали команды Казахстана, Южной Кореи, Японии и Китая.
Победителями эстафеты стали кореянки, второе место заняли китаянки, а третьими финишировали казахстанки.
В составе женской сборной Казахстана выступали Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбуссинова.
Эта медаль стала для Казахстана пятой за сегодняшний день. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко, биатлонист Роман Пантов и шорт-трекист Денис Никиша стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 33 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
Все новости Универсиады