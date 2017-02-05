Казахстанец Денис Никиша выиграл вторую "бронзу" на Универсиаде-2017

Быстрее него были только спортсмены из Южной Кореи.
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Денис Никиша. Фото с сайта zimbio.com
Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша выиграл вторую "бронзу" на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 7 февраля, он стал третьим на дистанции 1 000 метров. "Золото" и "серебро" - у спортсменов из Южной Кореи.
Для Никиши это бронзовая медаль стала второй на Универсиаде-2017. Днем ранее он занял третье место на дистанции 500 метров. При этом по ходу гонки Никиша упал, но смог подняться и продолжить, а медаль получил из-за дисквалификации китайского спортсмена.
Эта медаль стала для Казахстана четвертой за сегодня. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко и биатлонист Роман Пантов стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 32 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
Все новости Универсиады
Сегодня, 7 февраля, он стал третьим на дистанции 1 000 метров. "Золото" и "серебро" - у спортсменов из Южной Кореи.
Для Никиши это бронзовая медаль стала второй на Универсиаде-2017. Днем ранее он занял третье место на дистанции 500 метров. При этом по ходу гонки Никиша упал, но смог подняться и продолжить, а медаль получил из-за дисквалификации китайского спортсмена.
Эта медаль стала для Казахстана четвертой за сегодня. Ранее биатлонистка Галина Вишневская выиграла "золото", биатлонист Роман Еремин - "серебро", а лыжница Анна Шевченко и биатлонист Роман Пантов стали бронзовыми призерами.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 32 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
Все новости Универсиады