Казахстанский лыжник Иван Люфт выиграл "золото" на Универсиаде-2017

Это шестая золотая медаль для Казахстана.
Вчера 16:20
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Фото с сайта sportvko.gov.kz
На Универсиаде-2017 в Алматы завершились соревнования в лыжном спринте, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский лыжник Иван Люфт выиграл "золото", при этом он попал в финал как "лаки лузер". Немного не хватило до медали Олжасу Климину, который стал четвертым.
Отметим, что в женском спринте бронзовую награду выиграла казахстанка Анна Стоян, которая финишировала вслед за двумя россиянками.
Для Казахстана эта медаль стала шестой золотой и 15-й в общем зачете Универсиады-2017. В общекомандном медальном зачете Казахстана занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь.
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