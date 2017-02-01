Одна из самых красивых спортсменок сборной Казахстана выиграла "бронзу" на Универсиаде-2017

Эта медаль стала 14-й для сборной Казахстана на Универсиаде в Алматы.
Вчера 16:11
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Анна Стоян. Фото с сайта almaty2017.com
Казахстанская лыжница Анна Стоян завоевала бронзовую медаль в спринте на зимней Универсиаде в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка уступила только двум представительницам России: "золото" завоевала Мария Давыденкова, а "серебро" - Лилия Васильева. Стоит отметить, что эта медаль стала 14-й для сборной Казахстана на Универсиаде в Алматы.
В общекомандном медальном зачете Казахстана занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады-2017
Напомним, что еще до начала зимней Универсиады-2017 в Алматы Vesti.kz включили Анну Стоян в список самых ярких представительниц сборной Казахстана.